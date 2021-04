Karin betaalt geen cent voor verblijf door huizenruil: ‘Sliepen in een Zwitserse villa’

Hoe zijn jullie met huizenruil begonnen?

,,De eerste keer was toen mijn dochters klein waren, zo’n twaalf jaar geleden. We hadden weinig budget en na een paar verregende vakanties op een camping waren we wel klaar met kamperen. Ik had al eens gehoord van huizenruil en het idee sprak me aan. Wij vieren gratis vakantie in het huis van een ander, zij in dat van ons. Via een website hadden we snel onze eerste ruil te pakken.”

,,Op deze manier kunnen we vaker op vakantie, we doen dit nu twee tot drie keer per jaar. Je kunt het zo duur of goedkoop maken als je wilt. Als we meer budget hebben, gaan we vaker uit eten. Anders koken we meer thuis.”

Op welke plekken zijn jullie geweest?

,,We hebben geruild in Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Spanje. Zo verbleven we bijvoorbeeld in een Zwitserse villa met uitzicht op de bergen. Ook hadden we een strandhuisje in Denemarken. Dat was mijn favoriete ruil.”

,,Dichterbij huis ruilen doen we ook. Zo zaten we in een bungalow op de Veluwe en in een huis in Belgisch Limburg. Wij gaan alleen naar bestemmingen waar we met de auto naartoe kunnen. Vliegen voor vier personen is zo duur.”

Wat is er zo leuk aan huizenruil?

,,We vinden het fijn om vakantie te vieren in een écht huis, waar je voelt dat er geleefd wordt. Het is persoonlijker en gezelliger dan een vakantiehuis. We leren ook het land op een andere manier kennen. Huiseigenaren laten vaak tips achter voor de beste restaurants en leuke dingen om te doen. En met kinderen is het ideaal. Zeker als we naar een huis gingen waar ook kinderen woonden, want dan hadden ze allemaal nieuw speelgoed.”

,,Daarnaast vinden we het duurzamer om zo op vakantie te gaan. Er worden grote vakantieparken gebouwd die veel plek innemen, terwijl huizen leegstaan in de vakantieperiode. Dat is toch niet logisch?”

Valt het weleens tegen?

,,Niet vaak, maar we hebben in Zuid-Frankrijk een huis gehad dat best vies was. Ook sliepen we ergens in Parijs en daar was het ’s nachts enorme herrie met dronken mensen op straat.”

,,Soms pas je ook op huisdieren van anderen. Eén keer konden de katten ons niet uitstaan en zijn ze ervandoor gegaan. Ze kwamen pas een week later terug. Ook hebben we op slangen gepast. Mijn dochters vonden het geweldig, ik wilde er niet naar kijken.”

Mensen verblijven ook in jullie huis, hoe is dat?

,,Familie zegt: dat doe je toch niet, straks roven ze je huis leeg. Maar wij zijn van het vertrouwen. We ruilen tegelijk met andere mensen: zij in ons huis, wij in hun huis. Volgens het principe: jij past op mijn spullen, ik op die van jou.”

Kan iedereen dit?

,,Zeker! Je hoeft geen bijzonder huis te hebben. Wij hebben gewoond in een redelijk kleine flat en een rijtjeshuis en voor ruilen maakt het geen verschil. Mensen komen voor de omgeving, in ons geval Haarlem.”

,,Bij huizenruil moet je flexibel zijn. Als je in een specifieke periode in een bepaalde plaats op vakantie wilt, lukt het niet. Je moet bereid zijn naar een stad verderop te gaan, of een dorp in de buurt. Maar dat is het leuke: je weet vooraf nooit precies waar je terechtkomt.”

Zou jij dit doen? En als je al eens aan huizenruil hebt gedaan, hoe beviel het?

