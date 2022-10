Karin kwam in de knel met haar geld, maar de bank sprong bij: ‘Ik moest Netflix opzeggen’

Een schamele 2333 euro rijker bij Miljoenen­jacht: ‘Speel je zóveel jaren mee, win je dit’

Soms gaan kandidaten met tonnen naar huis, maar Wouter won zondag in de studio van televisieprogramma Miljoenenjacht ‘slechts’ 21.000 euro. Datzelfde bedrag ging zoals iedere week ook naar een winnaar thuis. En die wilde je zondag niet zijn, aldus vele twitteraars. Wat vinden de thuiswinnaars zelf? We peilden de stemming op de Aalberse-lanen in Woerden.

5 oktober