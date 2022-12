Karin wilde graag naar een sinterklaasshow met haar zoontje maar kocht verkeerde tickets: ‘Megaflop’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week Karin Jimmink (35) die 60 euro uitgaf aan ‘verkeerde’ kaartjes voor een sinterklaasshow.

Wanneer speelde dit?

,,Vorige week.”

Kocht je toen die kaartjes?

,,Nee die eerste kaartjes kocht ik maanden geleden al. Ik was wildenthousiast na het zien van een Facebook advertentie voor een sinterklaasshow.”

Waar kocht je ze?

,,Direct online op de website van de ticketaanbieder. Ik keek of er ook speeldata waren in mijn stad en wat bleek? Vlak om de hoek bij mijn huis was er een show om 13.00 uur ’s middags in de week voor sinterklaas.”

Quote Ik had ook al een maand geleden een oppas geregeld voor mijn dochtertje Karin Jimmink

Voor wie kocht je de kaartjes?

,,Voor mijn man, mezelf en mijn zoontje.”

Is je zoontje groot sinterklaasfan?

,,Ja, hij is 6. Ook op de dagen dat hij zijn schoen niet mag zetten, staat hij uit volle borst bij de haard te zingen. Hij maakt de prachtigste tekeningen voor in zijn schoen en de wortels voor het paard zijn niet aan te slepen. Maar ik vind het zelf ook leuk, zo’n sinterklaasshow. Ik had ook al een maand geleden een oppas geregeld voor mijn dochtertje, die is 6 maanden en te jong om mee te nemen.”

Wat ging er mis?

,,Toen ik vorige week de kaartjes wilde printen, bleek dat ze én voor een andere dag waren, én op een andere tijd én, dat was nog het ergste van alles; in een andere stad, minimaal anderhalf uur heen en anderhalf uur terug rijden. Niet in het gezellige zaaltje wat ik aanvankelijk boekte maar in een enorm sportcomplex. Dat ventje is echt te klein om over de hoofden heen iets te kunnen zien.”

Had je tijdens het bestellen niet goed opgelet?

,,Ik weet zeker dat ik de goede kaartjes had besteld.”

En toen?

,,Mijn partner en ik vonden het te ver gaan om dat hele eind te reizen met een klein kind voor een show waar hij waarschijnlijk niets van zou kunnen zien.”

Dus dan maar geen sinterklaasshow?

,,Ik ben een doorzetter en ik verheugde me er zo op. Dus ik ben gaan kijken op TicketSwap voor andere kaartjes. Ik zette de mijne te koop en kocht op de dag zelf, afgelopen zaterdag, kaartjes voor 13.15 uur ’s middags. Toen ik ze downloadde, bleken ze voor ’s avonds te zijn. Dan kunnen we helemaal niet vanwege een verrassingsfeest voor mijn moeder! Een megaflop.”

Het lijkt wel of jullie gewoon niet naar een sinterklaasshow mogen.

,,Inderdaad, zo voelt het.”

Quote De enige mazzel is dat ik die kleine niets heb verteld, dus er was hier thuis geen groot drama Karin Jimmink

Hoeveel geld was je er in totaal aan kwijt?

,,90 euro.”

Heb je nog geprobeerd je geld terug te krijgen?

,,Als ik de klantenservice van de ticketaanbieder bel, krijg je een bandje met een standaardboodschap dat het onmogelijk is om kaartjes te ruilen. Gelukkig kon ik die eerste kaartjes verkopen, met verlies, via TicketSwap. Die tweede kaarten kon ik claimen via TicketSwap. Dus uiteindelijk ‘maar’ 20 euro verlies.”

Wat leerde je ervan?

,,Dat je altijd de tickets goed moet checken. Maar ook dat het wel eens mis kan gaan bij de ticketaanbieder die in korte tijd heel veel shows aanbiedt. De enige mazzel is dat ik die kleine niets heb verteld, dus er was hier thuis geen groot drama.”

