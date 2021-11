Kiezen voor de juiste zorg: ‘Aanvullende verzekering is vaak onnodig’

De zorgverzekeraars moeten uiterlijk vrijdag hun tarieven voor 2022 bekendmaken. Gemiddeld gaan we dan circa 40 euro meer betalen, maar dat verschilt sterk per verzekeraar en soort polis. ,,In de basisverzekering verandert bijna niets”, zegt Sandra Mul, zorgexpert bij de Consumentenbond. ,,Er kan wel wat wijzigen in de aanvullende verzekering. Check daarom goed je polis en kijk of jouw verzekeraar weer contracten heeft afgesloten met de zorgverleners waar je komt, bijvoorbeeld je fysiotherapeut. Is dat niet het geval, dan gebeurt dat misschien begin december alsnog. Zo niet, dan kun je eventueel overstappen.”