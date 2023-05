Kijk uit, een dropshipper laat je gerust het tienvoudige van de winkelprijs betalen

Shoppen was nog nooit zo eenvoudig en tegelijkertijd zo fraudegevoelig. In deze rubriek legt Consumentenbond-redacteur en onderzoeker Marco van ’t Woudt je rechten uit. Deze week: veilig online kopen, waar let je als consument op?

Dat jij een nieuwe bikini voor je eigen spiegel kunt passen in plaats van in een krap pashokje is niet het enige voordeel van online shoppen. ,,Bij online aankopen heb je meestal recht op een bedenktermijn’’, zegt Van ‘t Woudt.

,,Dat betekent dat je het product kunt uitproberen en mag terugsturen als het niet bevalt. Dit recht is in een fysieke winkel niet standaard. Verder moet je bij een online aankoop worden verteld binnen welke termijn je van de koop af kunt, waar je het product dan naartoe moet sturen en of je daarvoor betaalt.’’

Malafide webshops

Dat klinkt veilig. Toch lees je genoeg verhalen over malafide webshops die wel je betaling voor die nieuwe PlayStation 5 in ontvangst nemen maar niets leveren. Hoe weet je of jij met een betrouwbare webshop te maken hebt?

Je kunt op een aantal zaken letten, aldus Van ‘t Woudt. ,,Pas op met advertenties op sociale media. Nepshops adverteren daar vaak. Soms word je door zo’n advertentie verleid. Je bent dan niet aan het winkelen maar je wordt geronseld.’’

Maar stel je kijkt naar de reviews van die ideale zomerpantalon die op je tijdlijn verschijnt. Iedereen is positief. Is bestellen een slecht plan? ,,Kijk niet alleen naar de reviews bij de aanbieder zelf, die zijn makkelijk te manipuleren. Kijk op meerdere sites. We hebben meegemaakt dat een verkoper op de reviewsite Trusted Shops meer dan vijftig positieve reacties had en bij reviewsite Trustpilot niet één. Dan moeten de alarmbellen afgaan.’’

Dropshipping

Dacht je dat je bij een Nederlandse webshop bestelde, valt er een Chinees pakketje op de deurmat. Dropshipping? Dropshipping houdt in dat je iets bestelt bij een webwinkel die de bestelling doorplaatst bij een leverancier die het bij jou laat bezorgen.

Quote Straks betaal je 50 euro voor iets wat in het land van oorsprong voor een tiende van de prijs te koop is Marco van ’t Woudt, Consumentenbond

Dat kan nadelen hebben: ,,Naast een lange levertijd weet je niet altijd wat je in huis haalt’’, zegt de onderzoeker van de Consumentenbond. ,,Mogelijk heeft de eigenaar van de webwinkel het product zelf niet eens gezien. Voor je het weet, betaal je 50 euro voor iets wat in het land van oorsprong voor een tiende van de prijs te koop is. Bekijk voor je bestelt of je in elk geval een retouradres kunt vinden.’’

In acht stappen checken of je veilig online shopt:

1. Kijk uit voor onrealistisch hoge kortingen.

2. Ken jij de naam van de webshop niet? Wees kritisch: kijk wat je op internet over het bedrijf kunt vinden. Check of er een telefoonnummer en e-mailadres op de site staan vermeld.

3. Doe de ScamCheck op check.veiliginternetten.nl. Hier kun je op de naam zoeken of er meldingen over het bedrijf zijn.

4. Op de site van SIDN, de beheerder van het nl-domein, kun je checken sinds wanneer de domeinnaam is geregistreerd. Is de website kort actief en staan er al honderden positieve reviews over op het internet? Waarschuwingssignaal!

5. Op Google Maps kun je het bedrijfsadres opzoeken. Via Streetview kun je checken of de webshop ook echt in een bedrijfspand, loods of op een huisadres zit.

6. Controleer of er meldingen zijn bij de politie.

7. Kijk of er klachten staan op Klachtenkompas.nl.

8. Er zijn ook externe partijen die onder de paraplu van bedrijven als Blokker, Bol of Zalando hun waar verkopen. Als het misgaat, kunnen zij mogelijk bemiddelen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!