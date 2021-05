Kiki (39) en gezin backpacken met alleen handbagage: ‘Niet altijd even charmant’

Hoe reis je met alleen handbagage?

,,Wij zijn erin gegroeid. De eerste keer hadden we koffers mee, dat bleek onhandig. Daarna pakten we een rugzak, nu alleen handbagage. Ook lekker goedkoop. Inpakken is een kunst. We hebben vooral sportkleding mee, dat droogt snel en weegt weinig. We zien er niet altijd charmant uit op vakantie, dat is dan maar zo.”



Jullie besparen ook op overnachten?

,,Zeker. In Azië doen ze niet moeilijk over hoeveel mensen je op een kamer propt. Met twee kleine kinderen namen we een tweepersoonskamer en hadden we kinderbedjes mee: tentjes met opblaasmatrasjes. Nu delen we met z’n vijven een vierpersoonskamer. De jongste slaapt tussen ons in. We overnachten ook in hostels, dat kan gewoon met kinderen. We boeken één slaapzaal met drie stapelbedden die we voor onszelf hebben. Alleen het sanitair delen we.”



En verder?

,,We besparen veel op eten. Ik koop een snijplank en een mes en we halen fruit op de lokale markt. Ik heb ook opvouwbare siliconenbakjes mee: die vullen we met rijst, ei en groente. Zo hoeven we niet het dure eten op het vliegveld of bij een wegrestaurant te kopen.”



Reizen binnen een land doen we ook goedkoop met de lokale trein of bus. Zo hadden we een treinrit voor 60 cent per persoon. Als je je erop instelt dat je uren zit te zweten in een gammel treintje – want geen airco – is het een avontuur. Met kinderen is het goed te doen. Toen onze jongste elf maanden was, ging ze de hele coupé door. Iedereen wilde met haar spelen.”



De vlucht naar de bestemming is wel duur toch?

,,Mijn man werkt bij Transavia, dus we kunnen goedkoop mee op een vlucht als er plaats is. Dat bespaart soms twee derde van de ticketprijs. We moeten vaak een paar dagen wachten voordat we kunnen vliegen, maar dat maakt ons niet uit. Ook gaan we weleens op twee verschillende vluchten: mijn man en mijn dochter met de ene vlucht, ik met twee dochters met de andere.”