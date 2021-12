Kiki won een jaar lang gratis boodschappen: ‘We haalden niet opeens A-merken’

GeluksvogelsWie meedoet aan een loterij of winactie weet dat de kans om te winnen klein is, maar toch zijn er altijd mensen die er met een prijs vandoor gaan. Hoe voelt het om te winnen, wat is de keerzijde en hoe besteden de geluksvogels hun prijs? Deze keer: Kiki Hermus (39), die een jaar lang gratis boodschappen, ter waarde van 5000 euro won.

Doen jullie vaker mee aan dit soort acties en zo ja: winnen jullie vaker?

,,Ja, en we winnen vaak. Van chocoladepakketten tot Bjorn Borg sportkleding. Mijn man heeft geluk in zijn genen, zeg ik altijd.”

Hoe won je deze prijs?

,,In de zomer van 2018 was er een landelijke fotowedstrijd van supermarkt Dirk van den Broek. De opdracht was: maak een originele foto waarop je de rode tassen van de supermarkt gebruikt.”

Hoe hebben jullie het aangepakt?

,,We hebben 3 meiden van 7, 11 en 14 jaar, allemaal hardlopers. Ik maakte topjes van de tassen, met de hengsels als schouderbandjes. Ze kregen alledrie zo’n topje aan, we reden naar de atletiekbaan en schoten hardloopfoto’s van ze. Het zag er fantastisch uit. Er waren ook mensen die gewoon met zo’n tas op de foto gingen, dit sprong er echt uit.”

Je man is crew coördinator bij Transavia, jij bent ziekenhuisreceptioniste, jullie hebben drie kinderen. Waarom al die tijd en energie steken in een winactie?

,,Omdat het onze vaste supermarkt is. En we houden van een leuke opdracht: het bedenken, het samen uitvoeren. Bovendien is een jaar lang gratis boodschappen niet niets voor een gezin van vijf.”

Quote Mijn man werd gebeld, ik luisterde met open mond naar wat hij zei en dacht: je maakt een grapje, dat kan echt niet: zo’n grote prijs

Boodschappen ter waarde van 5000 euro is inderdaad niet niks. Wat ging er door je heen toen je won?

,,Mijn man werd gebeld, ik luisterde met open mond naar wat hij zei en dacht: je maakt een grapje, dat kan echt niet: zo’n grote prijs. Maar het was echt.

We hebben meteen afgesproken bij onze vaste supermarkt om de prijs op te halen. We kregen geen cash maar tegoedkaarten van 125 euro per kaart, ter waarde van 5000 euro. Met zo’n kaart kun je boodschappen afrekenen, wat je niet uitgeeft, blijft erop staan. Je kan er drie jaar mee doen. Hadden we zo’n rode envelop vol met van die kaartjes.”

Gingen jullie die eerste keer boodschappen doen helemaal los?

,,Nee, maar die eerste keer mocht ieder van ons een bak Ben & Jerry-ijs. Dat vinden we normaal veel te duur en deze keer mocht iedereen zo’n enorme bak voor zichzelf, in zijn eigen smaak.”

Quote We haalden heus wel eens iets lekkers, een extra zak chips ofzo, maar we wilden er gewoon liever lang mee doen Kiki Hermus

Spraken jullie van tevoren af hoe je de prijs ging uitgeven?

,,Gelukkig zaten we daarmee op één lijn: niet opeens elke week taarten of extra dure dingen, of A-merken terwijl we anders het huismerk nemen, want dan ben je er zo doorheen. Gewoon de normale boodschappen. We haalden heus wel eens iets lekkers, een extra zak chips ofzo, maar we wilden er gewoon liever lang mee doen.”

Hoe lang deden jullie er uiteindelijk mee?

,,Ruim een jaar.”

Wat deden jullie met het bespaarde geld?

,,Dat hebben we in ons reisbudget gestopt. In de zomer van 2019 zijn we met het hele gezin zes weken naar Vietnam geweest. Alles wat we niet aan boodschappen uitgaven, konden we bij dat potje stoppen.”

Was het daarna afzien, nu je gewend was geraakt aan gratis boodschappen doen?

,,Dat was inderdaad even wennen. Raar. We waren er zo aan gewend, het was echt afscheid nemen van de kaartjes in onze portemonnee. Maar je bent er ook zo weer aan gewend dat je met je pinpas afrekent, het is even omschakelen.”

Lees hier ook de aflevering van vorige week: Anja (60) won bijna vier ton: ‘Ik keek om de paar uur of het nog op mijn rekening stond’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.