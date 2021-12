Kim (19) geeft haar geld uit aan Pokémonkaarten: ‘Ik heb nu minimaal duizend kaarten’

Dure hobbySporten, verzamelen of creatief bezig zijn: hobby’s hebben we allemaal. Maar sommige mensen geven daar een stuk meer aan uit dan anderen. Wij vragen iedere week iemand naar diens dure hobby. Deze week: Kim ten Berge (19) gaf het afgelopen jaar meer dan 800 euro uit aan Pokémon.

Wat verzamel je precies?

,,Van Pokémon vooral de kaarten. Sommige mensen verzamelen ze om een spel te spelen, maar ik doe dat voor de mooiigheid. En ik vind het spaarelement leuk. Je kunt de kaarten in pakjes kopen en een set bij elkaar sparen. Je kunt zo 9000 kaarten sparen, als het niet meer is.”

Hoe begon je daarmee?

,,Ik kreeg toen ik een jaar of tien was een oud boekje van mijn broer met Pokémonkaarten. Dat vond ik leuk, maar ik had als tienjarige weinig geld en mijn ouders wilden die kaarten niet iedere keer kopen. Daardoor heb ik de hobby een tijdje laten liggen. Een paar jaar later kwam een vriend van mijn broer met een pakket kaarten aan. Die ging ik sorteren en op volgorde leggen en zo wakkerde het plezier weer aan. Vorig jaar is het helemaal uit de hand gelopen.”

Quote Pakjes kaarten kosten 8 euro per stuk en ik koop af en toe ook een box van 60 of 80 euro Kim ten Berge

Oh ja?

,,Ik heb ze nooit geteld, maar ik heb nu minimaal duizend kaarten. Ik heb dit jaar al meer dan 800 euro uitgegeven aan Pokémonkaarten en dan krijg ik er ook nog veel. Pakjes kaarten kosten 8 euro per stuk en ik koop af en toe ook een box van 60 of 80 euro. En dan geef ik zo weer 100 euro uit, omdat er een nieuwe set is.”

Wat maakt het sparen zo leuk?

,,Vooral die pakjes kopen in de hoop dat de goede ertussen zit. Je wilt die set zo compleet mogelijk hebben en dat is moeilijk. Ik open de pakjes soms in de winkel en als ik een bijzondere kaart heb, voel ik me toch trots. Iedereen wil hem zien. Je kunt ook op internet kaarten kopen om je set compleet te maken, soms doe ik dat. Er zijn claim-sales waarbij je kaarten voor een bepaalde prijs koopt, maar ook veilingen waarop je kunt bieden.”

,,Ik vind de community eromheen ook leuk. In de winkel maak ik snel een praatje met mensen die dezelfde hobby hebben. Dan hebben we bijvoorbeeld een discussie over hoe kaarten voor te veel geld verkocht worden.”

Quote Ik werk als schoonmaak­ster en wat ik nu uitgeef aan kaarten kan ik missen, alleen ik ga minder vaak naar het terras of uit eten Kim ten Berge

Er gaat best veel geld in om he?

,,Het verschilt per kaart hoeveel die waard is: de ene is maar 10 cent, een andere kan 300 of 400 euro waard zijn. Wanneer je een set compleet hebt, kun je er best wat geld voor vangen. Een van de eerste sets gaat nu voor 500 euro de deur uit terwijl het in principe kartonnetjes zijn, haha. Maar ik ben niet van plan te verkopen.”

,,Zelf heb ik geen set compleet. Ik ben daar druk mee bezig, maar ik vind het zo duur. Ik wil geen 90 euro uitgeven aan één kaart. Ik werk als schoonmaakster en wat ik nu uitgeef aan kaarten kan ik missen, alleen ik ga minder vaak naar het terras of uit eten. Maar ik vind dat de hobby waard.”

Doe je meer met Pokémon?

,,Ik heb knuffels en speldjes voor op een tas. En ik verzamel ‘tins’: ijzeren blikken waarin je de kaarten bewaart. Ik kijk de televisieserie weleens terug en doe Pokémon Go. We gaan in de zomer vaak met een groepje langs alle pokestops. Ik krijg nooit reacties dat het een kinderachtige hobby is, mijn broers van 32 en 34 doen het ook.”

