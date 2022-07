Kim schrok van de inflatie dit voorjaar en bespaarde sindsdien al dik 1000 euro

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze keer Kim Pootjes (48) die sinds dit voorjaar al ruim 1000 euro bespaarde.

Was jij altijd zo’n superbespaarder?

,,Ik was nooit met geld bezig, ik gaf gewoon uit. Niet dat we miljoenen op de bank hebben, maar we wilden niet leven om continue op te moeten letten. Totdat de oorlog met Oekraïne uitbrak en de inflatie verergerde. Tanken werd opeens belachelijk duur en aan de boodschappen begon je het ook te merken.

Ik sprak met een gezin met vier kinderen die van 100 euro per week leven terwijl wij met zijn drieën minstens 225 euro aan boodschappen alleen al uitgaven. Als zij het kunnen, dan kan ik het ook, dacht ik. Sindsdien geef ik 200 euro per maand minder uit aan boodschappen, terwijl alles veel duurder is geworden.”

Wel goed dat je in ieder geval wist hoeveel je per week aan boodschappen uitgaf.

,,Ik bestelde twee keer per week bij Albert Heijn. Nu ga ik gewoon weer naar de winkel. Ik dacht in eerste instantie dat ik dan meer verleidingen zou hebben, maar online merkte ik dat ik makkelijker willekeurige dingen in mijn mandje gooide. Net als met online kleding shoppen, dat afrekenmoment voelde ik niet zoals wanneer ik bij de kassa in een winkel sta. Voor een ander is het misschien andersom, maar zo werkt het bij mij.

En ik miste online de aanbiedingen. Nu zie ik makkelijker die 35 procent korting-sticker. En als de wokgroenten in de aanbieding zijn, dan eten we dat ’s avonds.”

Kandidaten gezocht

Is bezuinigen voor jou een sport en houd jij elke maand geld over? Of heb je creatieve manieren gevonden om tóch rond te komen ondanks de duurdere boodschappen en hoge energierekening? Én vind je het leuk om jouw tips te delen? Dan horen we graag jouw verhaal. Mail naar geld@dpgmedia.nl

Ga je nog naar Albert Heijn?

,,Heel af en toe voor specifieke dingen. Ik ga nu vooral naar goedkopere supermarkten als Plus en Lidl en kijk naar huismerken, dat deed ik daarvoor niet. Vroeger kocht ik Wc-eend omdat ik dat uit gewoonte al jaren deed, nu koop ik toiletreiniger van het huismerk, dat heeft toch ongeveer hetzelfde luchtje. Hetzelfde met wasmiddel.

Ik maak nu een lijst en haal in een keer boodschappen voor een week. Ik ging ook nog eens apart naar de bakker en slager. Vroeger kon ik makkelijk 30 euro uitgeven aan broodbeleg voor één weekend, dat sloeg nergens op. We reden twee keer per week naar een wijnboertje en kochten een mooie fles voor 18 euro. Nu drinken we nog steeds graag lekker maar dan één keer in de drie weken.

Daarnaast probeer ik één keer per week voor een aantal dagen te koken, bulkkoken noem ik het. Pannen soep en sauzen en die vries ik in. Het grote voordeel hiervan is dat je verder niet zoveel hoeft te koken want bestellen deden we vaak en dat kost echt geld. Vaak maak ik eenpansgerechten; curry's, nasi, pasta. Normaal heb je vier gaspitten aan, nu maar één.”

Hoe zit het met de energierekening dan?

,,We hebben een contract voor de komende drie jaar. Ons verbruik hebben we de afgelopen maanden ook aanzienlijk naar beneden gekregen: 50 euro per maand goedkoper.”

Quote De wasmachine gaat nu pas aan als hij vol is en de was hang ik uit in plaats van in de droger Kim Pootjes (48)

Hoe?

,,Bij ons stond de verwarming altijd op 20,5 graden. Nu hebben we hem standaard op 19 graden. Normaal ging hij ’s ochtends om 06.30 uur aan, dat hebben we nu anderhalf uur verschoven en in plaats van om 01.00 uur ‘s nachts slaat hij nu om 23.00 uur af. Korter douchen doen we ook; in plaats van minimaal 20 minuten een minuut of vijf.”

We hebben best wel veel lampen, in de keuken alleen al acht spots. Die laat ik uit en ik heb er een schemerlamp neergezet. De wasmachine gaat nu pas aan als hij vol is en de was hang ik uit in plaats van in de droger. Zo hebben we nu dus al zeker 200 euro bespaard en als we zo doorgaan, krijgen we 600 euro per jaar terug.”

Zijn er nog meer dingen waar je op bespaart?

,,In plaats van 100 euro per maand naar de sportschool te brengen kochten we een roeimachine. Een investering maar het viel mee, we kochten hem via Marktplaats voor 350 euro. Ik ga vaker op de fiets en tanken doen we nu bij een onbemande pomp want dat is goedkoper. Maar benzine blijft hoe dan ook duur.”

Quote Wij hebben 6000 euro bespaard door zelf de tuin onder handen te nemen. Lang leve YouTube! Kim

Wat is iets waar je echt veel mee uitspaart?

,,Wij hebben 6000 euro bespaard door zelf de tuin onder handen te nemen. Lang leve YouTube! We hadden nog niet eerder een schutting geplaatst maar er zijn zoveel filmpjes over hoe je dat aanpakt. We zijn allemaal handiger dan we denken. Het geeft best een goed gevoel om geld te besparen. Die 1400 euro die we nu al bespaarden, heeft ons op geen enkele manier minder laten genieten. Het is een kwestie van anders kiezen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.