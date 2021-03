Kimberley protesteert tegen leenstelsel: ‘Studieschuld is zo hoog, ik durf niet eens te kijken’

Veel studenten hebben de afgelopen jaren hoge schulden opgebouwd door het sociale leenstelsel. Kimberley Lindenhovius (21) uit Zwartsluis is er daar één van. Ze durft niet eens meer te kijken hoe hoog haar schuld inmiddels is, zegt ze. Vrijdag protesteerde ze in Zwolle met andere studenten: ,,Er moet een basisbeurs komen die het mogelijk maakt om schuldenvrij te kunnen afstuderen.”

Een huis kopen? Ze heeft geen idee hoe ze dat in de toekomst moet gaan doen, zegt Kimberley Lindenhovius. De 21-jarige student volgt de opleiding HBO rechten en leent bijna maximaal om haar studie en haar woonruimte te kunnen betalen. ,,Als ik straks klaar ben, heb ik een enorme schuld. Ik kan dan geen hypotheek krijgen. Dat geeft nu al stress.”

Ze hoort tot de generatie ‘pechstudenten’ die geen basisbeurs ontvangen, zegt ze. Het sociale leenstelsel dat nu van kracht is, verving in 2015 de basisbeurs met de maandelijkse studiefinanciering als sociale voorziening. Wel bleef in het nieuwe stelsel de aanvullende studiefinanciering voor kinderen van ouders met een smalle beurs overeind. Nu de meeste politieke partijen met de verkiezingen in aantocht willen dat de basisbeurs terugkomt, dreigt haar pechgeneratie precies buiten de boot te vallen.

Met de theorie achter het leenstelsel leek niets mis: het is immers niet logisch dat het zoontje van de geslaagde advocaat dezelfde gratis basisbeurs krijgt als het zoontje van de ploeterende bakker – de vergelijking is van voormalig PvdA-leider Wouter Bos uit 2006. Maar in de praktijk blijkt het studieleenstelsel anders uit te pakken. Het levert bijvoorbeeld veel problemen op voor studenten uit gezinnen met een middeninkomen, die geen aanvullende beurs krijgen: zij moeten relatief veel betalen aan de studie.

Mislukt experiment

Ook het aantal studenten met hoge schulden is met de komst van het leenstelsel flink toegenomen. Een kwart moet na afstuderen 40.000 euro of meer terugbetalen. Het door het stelsel bespaarde geld zou worden besteed aan beter onderwijs. Kimberley Lindenhovius wil niet het slachtoffer zijn van een ‘mislukt experiment’, zoals veel politieke partijen het leenstelsel inmiddels betitelen. ,,Het kan niet zo zijn dat wij blijven zitten met torenhoge schulden, dat is niet eerlijk. Daarom willen wij compensatie.”

Vrijdag ging ze met andere studenten in Zwolle de straat op. Ze protesteren tegen het leenstelsel met een bannerdrop met de tekst: ‘Den Haag zal het geen fluit interesseren, maar wij kunnen deze studieschuld niet negeren’. Ook moet er compensatie komen voor de leenstelselgeneratie. Lindenhovius: ,,Als studenten zouden we onszelf moeten kunnen ontwikkelen, kennis opdoen en genieten van onze jeugd. Maar in plaats daarvan vragen we ons af of we onze boodschappen en huur kunnen betalen.”

Derde studie

Zelf is ze bezig met haar derde studie. Een opleiding tot docent Engels hield ze na twee jaar voor gezien, met de opleiding Journalistiek stopte ze na een jaar. ,,Op dit moment krijg ik nog een aanvullende beurs. Maar zodra deze wegvalt, zal ik maximaal moeten lenen om de huur en boodschappen te kunnen betalen. Inloggen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, red.) durf ik al niet meer. Als ik straks klaar ben met mijn studie, heb ik waarschijnlijk tussen de 50.000 en 60.000 euro schuld.”

De protestactie in Zwolle is onderdeel van de #NietMijnSchuld-campagne van FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond. Zij voeren actie voor een basisbeurs, die het mogelijk maakt om schuldenvrij te kunnen afstuderen. Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United: ,,Deze studenten vormen een generatie die met een hoge schuld aan hun werkzame leven begint, maar ook de rekening van de coronacrisis en vergrijzing moet betalen, moet dealen met de klimaatcrisis en een huizenmarkt die volledig op slot zit.”

Naast de actie in Zwolle werd vrijdag ook gedemonstreerd in Utrecht. Op zaterdag gaan studenten in Amsterdam de straat op.

De protesten begonnen in Groningen, en rollen langzaam uit over het hele land: