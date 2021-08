Knipterreur in kringloopwinkels: mensen nemen niet de kleding, maar alleen de logo’s mee

Hoe corona ook de kringloop heeft veranderd: ‘Mensen winkelen nu anders’

4 juni Meubels, kleding en spullen die een tweede, derde of zelfs vierde leven krijgen. Kringloopwinkels blijven onverminderd populair. Zó populair zelfs, dat Kringloopcentrum Amersfoort haar deuren ook eens per maand op zondag opent. ,,Er is ontzettend veel vraag naar.”