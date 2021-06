Koers Bitcoin flink onderuit door ingrijpen China: 15 procent omlaag

De koers van de bitcoin is hard onderuit gegaan. De oorzaak is de Chinese overheid die steeds harder optreedt tegen de cryptomunt.

De bitcoin is in twee dagen tijd van ruim 35.000 euro gezakt naar zo’n 30.000 euro dinsdagavond. Dat is een verlies van bijna 15 procent. De oorzaak van de forse daling ligt in China. De regering is druk bezig de cryptomunt helemaal uit te bannen. Zo sloten op last van de autoriteiten 26 zogenoemde cryptomijnen. Dat zijn bedrijven die zich bezighouden met het delven van bitcoins.

Verbod

De regering ging nog een stap verder door banken en betaaldiensten als Alipay te verbieden cryptomunten te verhandelen of transacties in de cryptomunt te verzorgen. Daarmee is de handel in bitcoin in China ernstig bemoeilijkt.

Na het bekend worden van het nieuws daalde de koers van de bitcoin snel. China is voor de munt een belangrijk land. De cryptomijnen, eigenlijk loodsen vol computers, verwerken de transacties in het cryptogeld. Als beloning daarvoor krijgen de cryptomijnen nieuwe bitcoins. En de meeste mijnen in de wereld staan in China. Daarnaast is de munt erg populair als belegging.

Strijd

De Chinese overheid voert de strijd tegen de cryptomunten fors op. De regering is kritisch over de enorme hoeveelheid energie die nodig is om bitcoins te delven. Daarnaast zorgt de toenemende populariteit van de bitcoin voor financiële risico’s. Als de koers instort zijn er veel gedupeerde beleggers. En de overheid maakt zich zorgen over het toenemende gebruik van de bitcoin door criminelen.

Het is niet voor het eerst dat de koers van de bitcoin flink schommelt. Eerder dit jaar bereikte de cryptomunt nog een koers van meer dan 60.000 euro.

Elon Musk en zijn automerk Tesla hebben de koers van de bitcoin al meerdere keren sterk doen stijgen en dalen. In februari investeerde de automaker nog 1,5 miljard dollar, wat destijds een behoorlijke klim veroorzaakte: