Koers van Dogecoin stijgt niet na tweets van Elon Musk: is zijn invloed voorbij?

De invloed van Elon Musk op het sentiment van beleggers in crpytomunten lijkt te verminderen. Dat blijkt althans uit zijn laatste tweets over Dogecoin, afgelopen donderdag. Het directe effect daarvan bleef uit. Dat is opmerkelijk, aangezien tweets van Musk de koers van Dogecoin de afgelopen maanden meerdere keren lieten exploderen, met soms een stijging van 50 procent op één dag.

Elon Musk had de afgelopen maanden een gigantische invloed op de ups en downs in de cryptowereld. Meerdere keren deden zijn tweets de koers van bitcoin exploderen of crashen. Ook bij Dogecoin was dat het geval.

Dogecoin ontstond in 2013 als een grap, maar kende het afgelopen jaar zoveel succes dat sommige beleggers ze steeds meer zijn gaan beschouwen als alternatief voor bitcoin. De munt is vernoemd naar een meme, een grappig plaatje dat op internet rondgaat, met een hond van het Shiba Inu-ras.

In februari deed een tweet van Musk de waarde van Dogecoin nog toenemen met maar liefst 50 procent, en ook bij andere tweets reageerde de koers telkens heftig.

Volledig scherm De tweets van Musk op 1 en 2 juli lijken geen enkel effect meer te hebben op de koers van Dogecoin. © Coinmarketcap

Sinds het hoogtepunt in mei is de koers van Dogecoin gedaald van ongeveer 0,60 euro naar 0,20 euro. Donderdag tweette de Tesla-baas twee keer over Dogecoin, maar het effect bleef toen uit. Afgelopen vrijdag tweette hij opnieuw, maar de koers van Dogecoin daalt zelfs.

‘Release the Doge!’

Eerst plaatste Musk bij de woorden ‘Release the Doge!’ een plaatje in het thema van de bekende maffiafilm ‘The Godfather’. Zijn tweet kreeg dan wel meer dan 120.000 likes, de koers van Dogecoin steeg volgens Forbes slechts met 4 procent - verwaarloosbaar voor Dogecoin.

Meteen volgde een tweede boodschap voor zijn 57 miljoen volgers (zie hierboven), opnieuw in de bekende cryptische stijl van de Tesla-topman. Maar ook die boodschap, een verwijzing naar de bekende ‘Baby Shark’-song, had geen enkel effect op de koers van cryptomunt Dogecoin.

Vrijdag tweette Musk nog een derde keer over Dogecoin. Deze keer gaat het om een meme die een afbeelding toont van een man die de vrouwen om zich heen negeert om zich te concentreren op zijn computer (zie onder). Op het scherm daarvan staan de woorden ‘polytopia’ en ‘dogecoin’.

De voorbije maanden kreeg Musk al veel kritiek op zijn tweets over cryptomunten. Sommigen beschuldigen hem van marktmanipulatie of noemen zijn gedrag zelfs crimineel. De website Crypto Insiders ziet in de gefaalde pogingen om Dogecoin omhoog te sturen in ieder geval een teken dat de macht van Elon Musk binnen de cryptowereld sterk aan het afnemen is. Of dat zo is, moet blijken

