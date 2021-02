Koffie, stroom, verwarming: dit zijn de extra kosten voor je thuiskantoor

Zij willen meer thuiswer­ken na corona. ‘Het kantoor verandert van werkplek in een ontmoe­tings­plek’

20 januari VLISSINGEN - Al tien maanden werken we aan de keukentafel. De auto staat stil, we webcammen de hele dag en doen tussendoor een wandelingetje met de hond. Wel missen we onze collega’s en vinden we het lastig om tijdens werk de kids te begeleiden. Na corona dan allemaal terug naar kantoor? Zeker niet, blijkt uit een enquête van de PZC. Tineke (63), Leander (45) en Henk (56) kunnen erover meepraten. Geen van hen wil weer helemaal terug naar kantoor. ,,Dat wordt meer een ontmoetingsplek.”