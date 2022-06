Kom jij lastig rond? Dan heeft Denise wellicht 1000 euro per maand voor je

Financiële wasstraat Gina kijkt altijd al of het ergens goedkoper kan, maar kan toch nog een extra 400 euro per jaar besparen

Een budgetcoach en een verzekeringsexpert van Independer vlooien op uw verzoek uw vaste uitgaven door en geven bespaaradvies. Gina (53) uit Steenwijk ziet het als een sport om haar geldzaken netjes op orde te hebben. Toch is ze benieuwd of ze misschien nog slimme besparingen over het hoofd ziet.

9 juni