Koopkracht sinds 1977 met bijna 60 procent gestegen

In de periode 1977-2020 is in Nederland de koopkracht met 58 procent toegenomen. Dat blijkt uit de publicatie ‘Inkomen verdeeld, trends 1977–2019' van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Universiteit Leiden.

De grootste groei van de koopkracht vond plaats in de periode 1999-2009. In die periode steeg de koopkracht van de Nederlandse bevolking met maar liefst 22 procent. Door de economische crisis van 2008 was de koopkrachttoename de tien jaar erna echter vier keer zo klein. Over de gehele periode gezien kenden de jaren 80 van de vorige eeuw de minste economische vooruitgang (nog geen 2 procent). De uitkomsten laten verder onder meer zien dat in de periode 1977-2019 de inkomensongelijkheid is toegenomen, maar dat sinds 1990 de inkomensverschillen vrij stabiel zijn gebleven.

Volledig scherm Koopkracht door de jaren heen. © CBS

De afgelopen tien jaar

De koopkracht van Nederlanders is in de jaren tien van deze eeuw veel minder gestegen dan in de twee decennia daarvoor, aldus het onderzoek. Gepensioneerden gingen er zelfs gemiddeld op achteruit. In 2020 steeg de koopkracht juist relatief hard, door onder meer fiscale maatregelen en coronasteun van de overheid. Zelfstandigen en werknemers gingen er van 2009 tot en met 2019 nog steeds op vooruit, respectievelijk met bijna 14 en 17,5 procent. Gepensioneerden gingen er echter voor het eerst in decennia op achteruit, met bijna 5 procent.

Armoede

In 2019 zat volgens het CBS 7,7 procent van de huishoudens op of onder de armoedegrens. Die grens ligt op een inkomen van 1090 euro per maand voor een alleenstaande en 2080 euro voor een gezin met twee kinderen. In de onderzochte periode kende 1985 een recordaantal mensen dat te kampen had met armoede. In dat jaar leefde 22 procent op of onder de armoedegrens. Ons land kwam toen net uit een zware economische recessie.