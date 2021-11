Koos verloor 5000 euro met zijn lijfrentepolis: ‘Het was mijn eigen stomme schuld’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Koos Dijksterhuis (59) die een lijfrentepolis van 10.000 euro afsloot die een jaar later slechts 5000 euro waard was.

Waarom sloot je een lijfrentepolis af?

,,Het was rond 2002, mijn toenmalige partner en ik hadden kinderen gekregen, ik werkte als zelfstandig ondernemer, ik ben journalist, nu nog. Ik ben niet zo van het indekken, had ook nooit een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bouwde ook geen pensioen op. Maar toen dacht ik: daar moet ik toch eens iets aan doen, een reserve opbouwen voor mijn oude dag.”

Waarom koos je dan voor een lijfrentepolis?

,,Iedereen riep dat je volslagen gek bent als jij je spaargeld op de bank zet en niet belegt. Een beleggingsrekening openen, dat deed iedereen. Dus dat moest ik dan ook maar doen. Dus opende ik een rekening en stortte daar 10.000 euro op.”

Hoe kwam je erachter dat je geld gehalveerd was?

,,Na een half jaar kreeg ik een afschrift en kwam erachter dat ik nog maar 5000 euro over had.”

Schrok je?

,,Dit is flauwekul, dacht ik in eerste instantie. Dat moest een vergissing zijn geweest. Ik ben gaan bellen, maar het bleek dus echt waar te zijn. Ik kreeg een verhaal over dat de conjunctuur tegenzat. Weg was mijn geld. Heel jammer.”

Quote Via mijn werk kende ik een beleggings­maat­schap­pij. Ik dacht: die hebben er altijd meer verstand van dan als ik zelf ga lopen beleggen Koos Dijksterhuis

Hoe vond je deze partij?

,,Via mijn werk kende ik een beleggingsmaatschappij. Ik dacht: die hebben er altijd meer verstand van dan als ik zelf ga lopen beleggen. Maar het blijft nou eenmaal gokken, het kan een tijdje goed gaan maar beleggen is onzeker. Ik wist dat ergens wel, maar toch heb ik daar niet goed bij stilgestaan. Bleek achteraf ook dat de beleggingsmaatschappij van het geld dat je inlegt eerst andere kosten betaalt, wat en hoeveel, dat weet niemand als je er naar vraagt. Dat schat ik op een paar honderd euro die je sowieso al kwijt bent.”

Wat ging er door je heen toen je erachter kwam?

,,Het was juist de bedoeling dat dat geld ging groeien. Maar ja, het is niet anders. Het is klote, balen, pech gehad. Daar kun je wel over zitten mokken, met dat soort dingen denk ik al heel gauw: niet meer aandenken, neem je verlies. Het is je eigen stomme schuld. Dat risico had ik beter moeten inschatten. Maar ik vond het helemaal niet interessant om me daar mee bezig te houden, ik deed maar wat. Dat is gewoon niet zo verstandig geweest.”

Heb je nog stappen ondernomen om dat geld terug te krijgen?

,,Toen ik belde werd me duidelijk dat daar geen speld tussen te krijgen is. Het is de markt. Er is verkeerd geïnvesteerd, een bedrijf gaat failliet en weg is je geld.”

Quote Die rekening heb ik niet opgezegd, wat er nog opstond heb ik laten staan in de hoop dat het weer wat aan zou trekken Koos Dijksterhuis

Wat leerde je ervan?

,,Ik zal niet te snel zomaar ergens meer inspringen. Die rekening heb ik niet opgezegd, wat er nog opstond heb ik laten staan in de hoop dat het weer wat aan zou trekken. Maar het blijft bizar. Van die rare polissen met rijen getallen en prognoses waar je niets aan hebt. Mistig. Het beste wat ik kan doen is het te laten staan tot mijn pensioengerechtigde leeftijd, dan kan ik het laten uitkeren.”

Heb je een alternatief bedacht voor je oude dag?

,,Mijn ouders lieten een huisje achter op Schiermonnikoog, helemaal afbetaald. Dat is nu van mijn broer en zus en mij en is een paar ton waard. Ik beschouw mijn deel altijd als iets wat ik kan gaan opeten als pensioenvoorziening voor naast mijn AOW. Ik kan ook altijd blijven schrijven. En ik geef niet veel uit. Ik heb gewoon niet zoveel nodig om prettig te leven.”

