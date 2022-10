Krap bij kas? Steeds meer mensen verkopen hun goud en sieraden door crisis

Splitten of ieder voor zich betalen? ‘Zij dronken alcohol en hadden vleesge­rech­ten, ik een bordje sla’

Trakteren of getrakteerd worden, de rekening splitten of alles tot op de cent nauwkeurig uitrekenen. Het betalen van een rekening in een restaurant kan nogal eens voor wat ongemak zorgen, maar hoe komt dat precies?

13 oktober