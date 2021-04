Kristel van K3 groeide arm op: 'Heb heel vaak pasta met suiker gegeten vroeger’

De euforie van een gevulde koelkast, pasta met bruine suiker als avondeten of de constante stress van rekeningen. Voormalig K3-zangeres Kristel Verbeke (45) weet als geen ander hoe het is om in armoede op te groeien, want ze maakte het zelf mee.

Dat ze in een nieuw tv-programma op de Belgische zender Eén moeders volgt die ermee worstelen, is dus geen toeval. Al beseft ze wel dat niet iedereen even begripvol zal reageren op bepaalde situaties. ,,Sven en Veerle hebben bijvoorbeeld een zwembad in de tuin en een grote televisie. De moeders zijn er zich van bewust dat er kritiek gaat komen.”

Armoede bespreekbaar maken. Sinds Kristel Verbeke zes jaar geleden stopte bij K3, is het een van haar grote levensdoelen geworden. Ze doet het al jaren als bestuurslid bij het Vlaamse Kinderarmoedefonds, maar vanaf vanavond zet ze nog een tandje bij. In haar nieuwe programma Zorgen voor mama volgt Kristel zes moeders die laten zien en voelen wat het betekent om in armoede te leven.

,,Ook ik schrok tijdens de opnames hoe groot de kloof nog steeds is”, vertelt Kristel. ,,Tijdens een van de afleveringen komt Ellen, een alleenstaande moeder van 25, aan bod. Ze leent een laptop zodat haar zoontje zijn huiswerk erop kan maken en ze zelf werk kan zoeken, maar ze heeft nog nooit een laptop gehad en weet dus niet hoe ze die moet opstarten. Laat staan dat ze een document kon openen om er een tekst in te schrijven. Ze is 25, hé! Veel mensen beseffen niet hoeveel minder kansen sommigen onder ons hebben. Probeer dan maar eens een baan te vinden naast mensen die die achterstand niet hebben. De schaamte voor armoede zit vaak heel erg diep.”

Geen werk, wel zwembad

Zes maanden volgt Kristel een traject waarin zes moeders begeleid worden. Een van de gezinnen waarover het gaat, is dat van Marleen en Sven, een werkloos koppel van veertigers met twee dochtertjes. Marleen zit al twaalf jaar thuis wegens een vorm van reuma, Sven lijkt na vier werkloze jaren vooral geen fut te hebben om werk te zoeken.

Ze hebben een zwembad in de tuin en een grote televisie. Het gezin zal vooroordelen oproepen, beseft Kristel. ,,Ik heb bij Sven ook gedacht: komaan, hoe moeilijk is het om de telefoon te pakken en de VDAB (Belgische overheidsdienst die mensen aan een baan helpt, red.) te bellen?”

,,Maar wanneer we hem vroegen dat te doen, stond hij te trillen op zijn benen. Als je zo vaak een ‘nee’ krijgt, omdat je niet gestudeerd hebt en je talenten misschien minder duidelijk zijn, is het echt niet zo simpel. En wat dat zwembad en die tv betreft: dat eerste hadden ze tweedehands gekocht voor 80 euro - ze kunnen al nooit op reis. En de televisie is gewoon heel erg belangrijk voor hen. Er is geen geld voor iets anders, dus ze zitten continu tussen die vier muren. Maar de moeders zijn zich ervan bewust dat er kritiek gaat komen. We gaan hen daarin begeleiden.”

Dat Kristel het armoede-thema bespreekbaar wil maken, is dus geen toeval. Zelf groeide ze op in moeilijke omstandigheden, nadat haar ouders waren gescheiden en ze in korte tijd twee zussen verloor.

,,De stress van de rekening die de moeders hebben, herken ik heel goed”, zegt Kristel. ,,Wanneer ik vroeger een rekening meekreeg van school, zat die vaak weken in mijn boekentas; ik durfde hem niet aan mijn ouders te geven. Maar er waren véél zaken die ik herkende. Alleen eten wat in de aanbieding is, de euforie van een gevulde koelkast in het begin van de maand of de talloze dagen waarop er pasta op het menu staat... (pauzeert even) Ik heb heel vaak pasta met bruine suiker gegeten vroeger.”

Verwende meisjes

Kristel heeft zelf twee dochters, Nanou (16) en Lily (14). Zij groeien in een heel andere situatie op. ,,Onze meisjes zijn verwend, ze kunnen zich weinig bij armoede voorstellen. Er waren dagen dat ik thuiskwam na de opnames en dat ik het behoorlijk moeilijk had. Als ze dan zeiden: ‘Is het nu wéér pasta? Wij willen sushi’, is dat best heftig.”

Na het zien van de reeks begrijpen Kristels dochters de situatie beter. ,,Natuurlijk vertelde ik af en toe over mijn situatie vroeger. Maar door samen een paar afleveringen te zien en erover te praten, kunnen ze zich er nog iets concreters bij voorstellen. Zij begrijpen heel goed dat geld niet vanzelf komt. Nanou zoekt nu een studentenbijbaan, en toen ze een laptop kregen, heb ik hen eerst uitgebreid duidelijk gemaakt hoeveel het kost. Wij hebben het geluk dat we dat voor allebei kunnen betalen, maar ik weet dat het in veel gezinnen anders is.”

Een op de dertien kinderen groeit in Nederland op in armoede, bleek uit onderzoek van het SCP. Hoe dat zit, zie je in onderstaande video: