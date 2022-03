Lego duur? Bij dit bedrijf huur je voor 20 euro per week: ‘Handig voor mensen met kleine beurs’

Koken & Eten Wen er maar aan: naast patatje zal ook zak chips flink in prijs stijgen

Wen er maar aan. Een patatje met en een zak chips worden flink duurder. De zonnebloemolie-export uit Oekraïne en Rusland is door de oorlog tot stilstand gekomen. Dat leidt tot schaarste en drijft de prijzen op. De chipsproducent en patatbakker maken zich zorgen. De consument niet. ,,We moeten blij zijn dat we in vrijheid een patatje kunnen eten.”

