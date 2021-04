Lesley-Ann (29) heeft 150 planten: 'Ik vind altijd een plekje voor een stekje'

We zitten door corona allemaal meer binnen. Hoe leuk is het dan om je huis vol te zetten met planten? Als je in het tuincentrum rondkijkt, lijkt dat een dure hobby. Maar het tegendeel is waar, zeggen liefhebbers. Hun geheim? Ga stekken, of richt je op tweedehandsjes. De plantenmoeder, plantendokter én de Takkewijven geven tips.

Bang dat haar huis overwoekerd raakt is ze niet, maar met ruim 150 planten staat het huis van Lesley-Ann (29) uit Den Haag aardig vol. Lesley-Ann noemt zichzelf een plantenmoeder: ,,Eigenlijk heb ik geen ruimte meer voor planten, maar ik vind toch altijd weer een plekje voor een stekje.’’

Van alle planten heeft Lesley-Ann slechts de helft gekocht. De andere helft heeft ze zelf grootgebracht door ze te stekken. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar stekken is echt heel eenvoudig. ,,Vaak is het simpelweg een kwestie van een stuk van de plant afknippen en dat in een glas water te zetten.’’ Lesley-Ann deelt haar slimme tips over stekken met haar ruim 11.000 volgers op Instagram.

Stekken is goedkoop en makkelijk

Niet alleen Lesley-Ann heeft van haar huis een ware jungle gemaakt. Ook beeldend kunstenaar Matea Bakula (30) uit Utrecht heeft inmiddels meer dan zeventig planten thuis, waarvan de meeste zelf gestekt. Daarnaast zoekt Matea naar tweedehands planten op Marktplaats. Ze probeert hoe dan ook om planten niet nieuw te kopen. Dat is niet alleen goedkoper maar ook duurzamer. ,,Je gebruikt je eigen planten om meer planten te krijgen. Als je een plant vanaf een stekje verzorgt en laat groeien, dan ben je je heel bewust van het proces.’’ In haar omgeving staat Matea bekend als de ‘plantendokter’: ,,Vrienden van vrienden sturen me een bericht als er iets mis is met hun plant in de hoop dat ik ze advies kan geven.’’

'Plantendokter' Matea Bakula (30) probeert alleen te stekken en planten tweedehands te kopen.

Ook Katja Scholing (43) uit Zwolle en Miranda ter Weele (41) uit Heerde stekken zich suf. Zij hebben van hun groene hobby zelfs hun beroep gemaakt. Onder de gekscherende naam Takkewijven zijn ze een bedrijf gestart. Via Instagram delen ze met de ruim 10.000 plantenliefhebbers hun tips en trucs. In een Instagrampost laten ze bijvoorbeeld zien hoe je in bakjes van de afhaalchinees zaadjes kunt laten kiemen.

Katja en Miranda hebben zelf hun groene vingers gekweekt, vertelt Miranda: ,,Ik had vroeger een cactus en die ging dood van de droogte. Best bijzonder dat ik nu, met vallen en opstaan, in een groene oase woon.’’

Het motto van Katja en Miranda is gewoon doen. En gebruik Google of één van de vele Facebookgroepen over planten en stekken voor vragen. Heb geduld en begin met een makkelijke plant om te stekken. ,,Een van de makkelijkste planten om te stekken is de Pilea Peperomioides, ook wel bekend als de pannenkoekplant. Als je de plant al in huis hebt, dan is het wachten tot er babyplantjes gaan groeien rondom de moederplant. Die graaf je vervolgens uit, knip je los en zet je in een glaasje water. Hier laat je de plant wortelen en dan kan de plant over in een potje met grond om verder te groeien.’’

Plant voor plant

Mocht je de plant zelf nog niet in huis hebben dan zijn er allerlei manieren om goedkoop aan stekjes te komen, zo zegt Lesley-Ann. ,,Er is de Stek-app waar je stekjes kunt ruilen, maar waar ook veel mensen gratis stekjes weggeven.’’ Ook zijn er Facebook-pagina’s waarop je stekjes kunt ruilen met mensen uit dezelfde stad. Katja en Miranda organiseerden voor de coronacrisis een stekjesruilbeurs bij een kringloopwinkel in Zwolle. Daar kwamen meer dan honderd man op af, vertelt Katja. ,,Het kost je niks om te ruilen en het is een geweldige manier om medeplantenliefhebbers te ontmoeten.’’

Katja Scholing (43) uit Zwolle en Miranda ter Weele (41) hebben van hun groene hobby zelfs hun beroep gemaakt.

Uit de kneusjeshoek

Heb je zelf minder geduld om te stekken? Niet getreurd. Er zijn nog andere manieren om goedkoop aan planten te komen. Zo haalt Matea ook planten van Marktplaats. ,,Daar zijn onwijs veel planten te vinden en vaak kun je een goede deal maken met de verkoper. Het is ook persoonlijker. Ik haalde ooit een plant op en vervolgens zat ik een half uur te kletsen.’’

Verder is het plantenasiel een handige plek om voor een klein prijsje een tweedehands plant te scoren. Plantenasiels zijn opgericht om de ‘zielige’ planten, die bij het vuilnis gezet worden, een tweede kans te geven. Vaak kun je daar voor een paar euro al een paar flinke planten meenemen.

Afgedankte planten vind je niet alleen bij het vuilnis. Ook in tuincentra hebben ze speciale hoekjes opgericht voor de zogenaamde ‘kneusjes’. Volgens Katja en Miranda zijn juist deze kneusjes de perfecte planten om mee naar huis te nemen. ,,Ik heb een keer bij de kneusjeshoek in het tuincentrum een stippenbegonia gekocht. Met eigenlijk als doel om die kaal te knippen en te stekken tot een nieuwe plant. Met een beetje geduld en veel liefde groeide het kneusje uit tot een zelfverzekerde begonia.’’

Goedkoop een urban jungle thuis creëren? Vijf gouden tips van de Takkewijven 1. Stekken is goedkoop, maar zorg voor goede potgrond zoals kokosgrond.

2. Plantenpotten scoor je bij de kringloopwinkel. Bevalt de kleur je niet? Met een spuitbus verf is dat zo opgelost.

3. Organiseer zelf een planten- en stekjesruilmiddag met vrienden en familie.

4. Koop nooit de grootste plant, maar ga voor een kleiner en goedkoper formaat. Stek deze vervolgens en laat de plant thuis groot groeien.

5. Kijk eens of jouw stad een plantenbieb heeft. Dit zijn openbare kastjes met plantjes die je mag meenemen of ruilen.

