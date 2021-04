Leven in armoede: ‘Je ziet dat grote hoeveelheden voordeliger zijn, maar geen budget’

Dertien deelnemers hebben een week lang geleefd van een budget van 60 euro per volwassene en 20 euro per kind in het gezin. Ze deden dat in het kader van een inleefweek rond armoede om zo te ervaren met welke moeilijkheden mensen in armoede te maken krijgen. ,,Het was confronterend en stressvol, maar ook leerzaam.”

Een week rondkomen met een heel beperkt budget en ondertussen ook geconfronteerd worden met allerlei uitdagingen zoals een kapotte wasmachine, een oplader van een gsm die stuk gaat of de verjaardag vieren van een zoon of dochter. Dat was de opdracht die 13 mensen in het Belgische plaatsje Ronse kregen. Een week later blikken leerkracht Gwen Dhondt, wethouder Joris Vandenhoucke en Eveline Goossens van Samenlevingsopbouw, die de opdracht verstrekte, terug op hoe ze de inleefweek beleefden.

Volledig scherm Deelnemers Joris, Gwen en Eveline en Kathleen van Samenlevingsopbouw. © Lieke D'hondt

Rekenstress

,,Voor mij was het een leuke uitdaging”, zegt Joris. ,,Al waren er wel zware momenten. Zo was het intakegesprek heel confronterend. Dat verliep net als een echte inschrijving bij de uitkeringsinstantie. Ook het feit dat ik voortdurend moest plannen, maakte het niet makkelijk.”

,,Omdat ik de hele week geen auto of motor heb gebruikt - dat was te duur - moest ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat ik al vanaf ’s ochtends alles mee had om naar het stadhuis of school te gaan.”

Een beperkt budget brengt ook heel wat stress met zich mee, zo blijkt. ,,Omdat je continu aan het rekenen bent, slaat de stress toe”, zegt Gwen. ,,In de winkel zie je dan dat grote hoeveelheden eigenlijk voordeliger zijn, maar je hebt niet het geld om het te kopen. Het moet heel moeilijk zijn om uit die vicieuze cirkel te komen. En het blijft niet alleen bij het financiële, er is ook sociaal isolement en discriminatie. Een culturele activiteit bijwonen is bijvoorbeeld moeilijk, tenzij het gratis is.”

Jarige dochter

Eveline Goossens komt in haar professionele leven bij Samenlevingsopbouw al in aanraking met armoede, maar dankzij de inleefweek heeft ze nu de andere kant van het verhaal ervaren. ,,Als moeder vond ik het een zware week. Ik kan me eigenlijk nog altijd niet voorstellen hoe lastig het moet zijn om echt in armoede te leven met kinderen. Ik merk dat ik zelf veel gecompenseerd heb zodat mijn kinderen niets tekort zouden komen. Ik at wat minder zodat zij meer hadden bijvoorbeeld.”

,,Mijn dochter was ook jarig tijdens de inleefweek, en je wil sowieso dat ze hetzelfde kan krijgen als andere kinderen. Er is ook veel sociale druk om een leuke traktatie op school te doen en een feestje te organiseren. Met wat creativiteit is dat voor één keer nu wel gelukt, maar het gaf veel stress.”

Quote Als je echt in armoede leeft, is het vaak moeilijk om toe te geven dat je het niet breed hebt Joris Vandenhoucke

De deelnemers aan de inleefweek beseffen wel dat dag in dag uit leven in armoede heel anders is dan één week op je budget letten. ,,Wij konden aftellen naar de laatste dag, maar voor wie echt in armoede leeft, is het na een week natuurlijk niet voorbij”, vertelt Joris. ,,Voor ons was het ook makkelijker om uit te leggen dat we aan een project deelnemen, maar als je echt in armoede leeft is het vaak moeilijk om toe te geven dat je het niet breed hebt.”

,,In Ronse hebben we bijvoorbeeld een pas waarmee je 50 procent korting kan krijgen voor sportieve en culturele activiteiten, maar je moet die wel durven te laten zien. Toegeven dat je het moeilijk hebt is niet makkelijk.” Hij wil het gebruik van de pas in zijn eigen werk daarom graag meer aandacht gaan geven.

Zelfs 1 euro is soms te veel

Ook Gwen neemt inzichten uit de inleefweek mee naar de klas. ,,Deze ervaring heeft me duidelijk gemaakt hoe moeilijk het is om in armoede te leven en hoe moeilijk het moet zijn om uit de armoede te komen. Op school vragen we aan de leerlingen soms 1 euro om nog iets aan te schaffen, maar dat ga ik niet meer doen. Voor wie met weinig moet rondkomen is het moeilijk om zelfs die ene euro op tafel te leggen.”

Na de inleefweek is Eveline nog gemotiveerder om armoede aan te pakken. ,,Er ligt nog heel wat werk op de plank”, vertelt ze. ,,Armoede moeten we op een structurele manier aanpakken, want er komt zoveel bij kijken en het heeft impact op alles in het leven. We moeten ook inzetten op een warm onthaal voor de mensen die hulp nodig hebben en een vertrouwensband met hen opbouwen om hen opnieuw op pad te helpen.”

