Liesbeth verruilde haar Tesla voor leenauto's en lopen: ‘Dat kost lang geen 900 euro per maand’

Zelfs een kleine, tweedehands auto kost al honderden euro’s per maand, berekende Nibud. Rijd je minder dan 10.000 kilometer per jaar? Dan is het goedkoper om af en toe een auto te huren, zegt kennisinstituut CROW. Deze gezinnen deden de auto de deur uit en bespaarden ruim 300 en zelfs 900 euro per maand.

Ondernemer Liesbeth van Duijn maakte een zakelijke overweging toen ze haar auto, een Tesla model 3, in januari dit jaar overdroeg. ,,Door corona halveerde vorig jaar de omzet van mijn bedrijf Nederland Slank. Ik wil door kunnen groeien om mijn ambitie, de helft van Nederland redden van overgewicht en andere kwalen, te kunnen realiseren.’’ Toen ze de kosten van haar bedrijf op een rij zette, was het al snel duidelijk dat Van Duijn de auto in zou leveren. ,,Ik betaalde 900 euro per maand en ik reed ongeveer 10.000 kilometer per jaar.’’

Het bedrijf van diëtiste Van Duijn bestaat nu tien jaar. ,,De eerste vijf jaar reed ik in een Kia.’’ Toen het bedrijf steeds beter begon te lopen, wisselde ze die in voor een elektrische BMW. ,,De bijtelling daarvan was overigens net zoveel als van de Kia.’’ Een paar jaar geleden belandde ze met die auto zonder stroom in the middle of nowhere. ,,Toen besloot ik voor een Tesla te gaan, met een grotere accu.’’

Quote Eerlijk gezegd denk ik nu: waarom heb ik daar in hemelsnaam zoveel geld aan uitgegeven? Liesbeth van Duijn Ook voordat Van Duijn haar eigen bedrijf begon reed ze het liefst in een grote, nieuwe auto. ,,Dat gaf me een gevoel van vrijheid. Ik zei tegen mezelf; ik werk hard, dan mag ik ook in een mooie auto rijden.’’ Toch kostte het haar niet eens zoveel moeite om de auto in januari in te leveren. ,,Ik gebruikte ‘m vooral voor ritjes naar de supermarkt, af en toe een langere rit voor vakantie en voor bezoeken aan presentaties en netwerkbijeenkomsten.’’

Nu loopt ze meer. De boodschappen laat Van Duijn een keer in de week bezorgen. ,,Dat scheelt ook geld.’’ Plannen voor de vakantie heeft ze nog niet en als ze echt een auto nodigt heeft, gebruikt ze de deelauto van Juuve. ,,Dat doe ik gemiddeld een keer in de week. Als ik even naar de dierenarts moet ofzo.’’ Dat kost een paar euro per uur. Voor langere ritten huurt ze een Snappcar. ,,Bij elkaar opgeteld is dat nog lang geen 900 euro per maand.’’

Van Duijn verwacht dat de omzet van Nederland Slank dit jaar weer zal stijgen, maar de auto keert waarschijnlijk niet terug. ,,Eerlijk gezegd denk ik nu: waarom heb ik daar in hemelsnaam zoveel geld aan uitgegeven, terwijl het zo beperkt bijdraagt aan de doelstelling van mijn bedrijf.’’

Wat kost een auto? De vaste kosten (afschrijving, verzekering, belasting en onderhoud) bedragen gemiddeld 144 euro per maand voor een kleine auto tot 410 euro per maand voor een middenklasser. De variabele kosten komen daar nog bovenop. Voor een kleine auto is dat gemiddeld 133 euro per maand, voor een middenklasser 258,50 euro (Nibud). In Nederland rijden ongeveer 8,7 miljoen personenauto’s rond. Gemiddeld staat een auto 90 procent van de tijd stil, meldt de ANWB op haar website. Autoverzekeringen kunnen ook erg verschillen. Bij Independer kun je ze vergelijken.

‘Het voelt bevrijdend’

,,Goede regenkleding en schoenen’’, zegt Mirjam Melai (46). Dat waren de belangrijkste investeringen toen de auto vorig jaar in februari de deur uit ging. Maar eigenlijk valt het haar mee hoe vaak ze afgelopen jaar door de nattigheid heeft gefietst. Als het aan haar ligt komt er geen auto meer. ,,We hebben ons leven erop aangepast. Het voelt bevrijdend. En we houden ongeveer 300 tot 400 euro per maand over.’’

De auto van Mirjam en haar gezin ging vorig jaar stuk. Ze besloten geen nieuwe te kopen. ,,Ik wilde al langer dat de auto de deur uitging. Vooral omdat autorijden zo’n grote impact heeft op het milieu’’, zegt Mirjam. ,,En ik gebruikte ‘m ook niet zoveel.’’ Haar man wel. Die reed bijna dagelijks met de Volvo station op gas naar zijn werk 15 kilometer verderop.

Totdat de auto er in februari mee ophield. ,,Hij bleek total loss te zijn.’’ Het gezin had net een tiny house gekocht om duurzamer te leven. Een nieuwe auto paste daar niet bij. ,,Maar we hadden ook geen geld voor een goede auto. Dus toen zijn we het experiment aangegaan.’’

Quote Mijn ouders wonen ver weg. Het is lastiger om even langs te gaan Mirjam Melai (46) Bijna alles op de fiets doen, bleek best even wennen. ,,Mijn zoon zit zeven kilometer verderop op school. We hebben een elektrische fiets en daar bracht ik hem meestal mee.’’ Maar nu had de man van Mirjam deze fiets nodig om naar zijn werk, 15 kilometer verderop, te reizen. ,,Dus gingen wij samen op een gewone fiets naar school. Tijdens de eerste lockdown konden we oefenen en onderweg geef ik hem af en toe een duwtje.’’

De boodschappen haalt het gezin met de fiets. ,,In plaats van een keer per week, doen we nu wel vier keer boodschappen. Dat is een nadeel’’, zegt Mirjam. ,,Aan de andere kant; we wonen kleiner, dus kunnen we ook niet zoveel kwijt.’’

Een leven zonder auto kent nog meer uitdagingen. ,,Mijn ouders wonen ver weg. Het is lastiger om even langs te gaan. We gaan met het ov of we vragen of ze deze kant op komen.’’ Wat niet op de fiets of met het OV kan, is spullen wegbrengen naar de kringloop of spullen uit de opslag halen. ,,Meestal lenen we dan een auto van onze buurman of van andere ouders. Dat hebben we afgelopen jaar tien keer gedaan.’’

Even een weekendje weg met de tent, zoals ze dat vroeger deden, zit er niet meer in. ,,Dat is wel een offer. We hebben een opvouwbare kano. Die kunnen we wel nog meenemen op de fiets.’’ Afgelopen zomervakantie bracht het gezin door op een camping in Nederland. ,,Mijn schoonvader bracht ons en haalde ons twee weken later weer op.’’ Zelf ging Mirjam met de fiets naar het vakantieadres 100 kilometer verderop. ,,Toen hebben we daar nog een fiets gehuurd zodat we wel uitstapjes konden maken.’’

