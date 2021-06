Lieve (43) gaat voor tweedehands en zelfgemaakt: ‘Consuminderen zie ik als sport’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Lieve Witteveen (43) die zo min mogelijk consumeert om haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Lieve Witteveen (43)

Leeft met: man en twee zonen van 10 en 12 jaar

Woont in: Warnsveld, Zutphen Inkomsten per maand

Haar man verdient netto 2000 euro per maand, zij niets Uitgaven per maand

Wonen: 800 euro

Verzekeringen: 250 euro

Boodschappen: tussen 600 en 800 euro

Kleding: 15 euro

Vervoer: 10 euro aan openbaar vervoer; doet bijna alles met de fiets

Sporten: 40 euro

Horeca: gemiddeld 100 euro: af en toe uit eten met het gezin

Vakanties: gemiddeld 2000 euro per jaar (betaald met de dertiende maand die haar man krijgt)

Sparen: 0 euro (Lieves man spaarde voor een sabbatical. Als hij die opneemt krijgt hij zijn salaris doorbetaald zonder te werken en dan hopen ze - van corona afhankelijk waar - te gaan reizen.)

Waarom leef je zuinig?



,,Eigenlijk hoefden we nooit zuinig te doen; we hadden best veel geld op de bank. Maar dat hebben we onlangs omgezet in stenen: we kochten als investering een huis. Zuinigheid betekent voor mij alleen vooral zuinig zijn op de wereld. Consuminderen zie ik als een sport om mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken, want dat is beter voor onze wereld én voor mijn portemonnee. Dit is ook de voornaamste reden waarom wij geen auto hebben. Ik vind het ook raar hoe mensen consumeren: zóveel schoenen en kleding kopen, om de haverklap een nieuw bankstel...”

Wat vind je man van deze levenshouding?

,,Die is nog extremer dan ik. Hij was al een hippie voordat ik hem leerde kennen, ik ben een beetje door hem opgevoed. Ik was 22, hij 37, dus hij was al een beetje uitgekristalliseerd, had veel ideeën. Ik was me nog aan het ontwikkelen.”

Uit wat voor nest kom je?

,,Mijn ouders stemden altijd GroenLinks, en waren ook autoloos. Mijn vader bezigde uitspraken als: ‘Penny wise, pound foolish’ (mensen letten kritisch op kleine bedragen, maar denken over grote uitgaven niet goed na, red.). Hij verzoolde zijn eigen schoenen, en maakte zelf kleding.”

Quote Mijn zoons vragen nooit om merkkle­ding; misschien helpt het dat ze altijd op de vrije school hebben gezeten. Daar speelt dat niet echt

Zijn je zus en broers ook zo milieubewust als jij?

,,Eén broer niet, die had zoiets van: zodra ik mijn eigen geld verdien, eet ik nooit meer een raket, maar een magnum - en dat doet hij ook. Hij rijdt altijd in dure auto’s, draagt merkkleding en heeft elektrische ramen in zijn hele huis. Ik profiteer eigenlijk van hem, want de dure spijkerbroeken van zijn kinderen liggen later bij mijn zoons in de kast.”

800 euro aan boodschappen is best veel voor een superbespaarder. Hoe kan dat?

,,Ik haal boodschappen bij de Lidl en in de bonus bij Albert Hein, maar verantwoord eten is best duur. Mijn kinderen eten geen hagelslag op brood maar tapenade, hummus, en pesto. Wij kopen geen snoep, ijs, frisdrank of alcohol, weinig pasta of kaas en geen vlees of vis. We drinken thee, koffie of water en ik zeul me kapot aan groenten en fruit. Tomaten zijn duurder dan chips, gezond eten is duurder dan een diepvriespizza. Ik kook altijd zelf, haal nooit af. Ik ben niet zo bezig met goedkoop boodschappen doen. Maar als de biologische koffiepads in de aanbieding zijn, koop ik meteen een kast vol.”

En hoe kun je zo weinig aan kleding uitgeven?

,,Ik koop zoveel mogelijk tweedehands, en draag nog steeds kleding van twintig jaar oud. Ook schoenen gaan erg lang mee. Alleen voor de kinderen koop ik nieuwe schoenen en soms kleding, al draagt de jongste veel kleding van de oudste en heeft mijn oudste best veel kleding van neefjes.”

Hoe vinden je zoons dat?

,,Mijn jongste vraagt er zelf om zijn dat ik zijn broeken maak, hij vindt jongenskleding uit de winkel meestal stom. En mijn oudste interesseert het niets wat hij aanheeft. Misschien helpt het dat ze altijd op de vrije school hebben gezeten dat ze nooit om merkkleding vragen, want daar speelt dat niet echt.”

Hoe voelt het om financieel afhankelijk te zijn van je man?

,,Zo voelt het niet, ik doe heel veel, en heb vrijwel het hele huis bij elkaar geklust. Jarenlang was ik docent techniek, tot ik het forenzen zat was. Ik dacht: ik vind wel wat anders, maar toen kwam corona. Ik ben nu nog werkzoekende. Eigenlijk kwam het heel goed uit dat ik tijdens de lockdown thuis was en de kinderen kon bijstaan met thuisonderwijs. Mijn man is wetenschapper aan de universiteit, en doet dat parttime omdat hij er ook voor de kinderen wil zijn. Ik vraag hem nooit geld. Ik maak liever een bed dan er een te kopen, repareer zelf een fiets in plaats van hem naar de fietsenmaker te brengen. Ik ben meer hands-on en hij doet de dingen ‘achter de schermen’: digitale zaken, verzekeringen, geld. We vullen elkaar mooi aan.”

Waar bezuinig je liever niet op?

,,Op mooie ervaringen en op gezondheid: well-being. Ik ga naar de sportschool en gebruik goede zonnebrand, goede shampoos van de reformzaak, dure multivitaminen. En de verf waar ik onlangs ons trappenhuis mee schilderde, is niet synthetisch, en dus duur. We leven van weinig, maar toen we de asbest in de schuur moesten weghalen, kozen we in de bouwmarkt voor natuurmaterialen. Duurzaamheid heeft ook een prijs.”

