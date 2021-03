Liften, wildkamperen en knakworst uit blik: Charlie is minder dan 100 euro per week kwijt

Wat is je budget voor een vakantie?

,,Ik blijf onder de honderd euro per week. Uitgaven hou ik bij in een kasboekje. Als ik een dag wat luxers heb gedaan, eet ik de volgende drie dagen knakworst uit blik van het gasbrandertje haha.’’



Een van je manieren om kosten te drukken is liften: hoe begon je daarmee?

,,Mijn toenmalige vriend en ik wilden naar Parijs en hadden 50 euro in totaal, dus besloten we het liftend te proberen. Toen ik zag hoe het werkte en hoe ver je ermee kwam, was het hek van de dam. Inmiddels heb ik Engeland en Oost-Europa liftend doorgereisd.’’



,,Ik kon anders ook niet op vakantie, want ik had geen hoge inkomsten. Mensen zeggen: ik heb geen geld, dus ik kan niet op reis. Ik wilde het tegendeel bewijzen. Nu heb ik genoeg geld, maar ga ik nog steeds liftend op vakantie. De waarde zit hem voor mij niet in luxe, maar in samen weggaan.’’

Wat is er zo leuk aan liften dan?

,,Een bepaald type mens neemt je mee, vooral nieuwsgierige mensen. Ik krijg vaak een lift van zakenmannen, omdat die alleen in de auto zitten en aanspraak leuk vinden. Ik heb een lift gehad van een Tibetaanse monnik en eentje van een orthodoxe priester. Normaal kom je deze mensen niet zomaar tegen, tijdens een lift kun je onbeperkt met ze kletsen. Leren over hun vak, hoe ze in het leven staan.’’



Je kunt ook uren langs de weg staan toch?

,,Helaas wel. Ik heb een keer in Oostenrijk elf uur langs de weg gestaan voordat iemand me meenam. Meestal doe je er liftend anderhalf keer zo lang over om op je bestemming te komen. Maar voor mij is liften onderdeel van de vakantie. De reis is soms leuker dan de bestemming zelf.’’



Lift je ook alleen?

,,Ja, maar als vrouw alleen is next level, je moet voorzichtig zijn. Wanneer ik alleen ben, heb ik een alarm bij me. Als ik me onveilig voel, gooi ik dat alarm aan. Dan laten ze me er snel uit. Maar ik hoef dit niet vaak te gebruiken, want de meeste mensen zijn aardig en behulpzaam.’’



Volledig scherm Charlie van Zuilekom (35) wordt onderweg regelmatig bij gezinnen thuis uitgenodigd. © Charlie van Zuilekom

Bespaar je op meer dan vervoer?

,,Sowieso zelf koken en boodschappen doen. En voor veel dingen is een gratis optie die net zo leuk is: je kunt zwemmen in een zwembad, maar ook in een meer. Ik bezuinig op overnachten door te wildkamperen, maar in sommige Oost-Europese landen zijn campings ook goedkoop.’’



Kies je een bestemming daar bewust op uit?

,,In Zwitserland is voor honderd euro per week op vakantie moeilijk. Maar de minder bekende landen in Oost-Europa zijn prachtig. De bergen in Roemenië doen niet onder voor de Oostenrijkse. En toeristen gaan naar het bekende Kroatië, maar Bosnië vond ik mooier. En je hebt er een biertje voor een appel en een ei.’’



,,Mensen in deze landen vinden het leuk om te vertellen over hun cultuur. Ik word regelmatig bij gezinnen thuis uitgenodigd om hun eten te proeven, of ik mag kamperen in de tuin.’’

Kan iedereen zo op vakantie?

,,Ja! Maar ik weet niet of het voor iedereen geschikt is. Als ik een kindje krijg zou ik het bijvoorbeeld niet meer doen. Maar je maakt op zo’n makkelijke manier contact met het land en de mensen. Zodra ik dat coronavaccin heb, is het eerste wat ik doe weer liften!’’



