Lopend naar Rome had Mijke (39) onderweg soms spijt: 'Veel te zware tas'

Hoe is het om alleen te wandelen?



,,Ik had mijn hond mee, dat maakte het minder eenzaam. Ik heb er geen problemen mee om alleen door de bergen te wandelen. Je hoeft niet bang te zijn voor mensen, wel voor het weer. Daarom heb ik een cursus ‘weer in de bergen’ gedaan. Je moet het ook niet groter maken dan het is. Het is wandelen. Als je het graag wilt doen, ga!”



Waarom is het zo leuk?



,,Ik heb de mooiste dingen gezien en de gekste mensen ontmoet. Zo kwam ik na een biertje op het terras terecht op iemands verjaardag. Daarbij leer je veel over jezelf. Ik was freelance jurist, maar tijdens mijn tweede reis besloot ik outdoor- en mindfullnesscoach te worden. Dat heb ik onderweg over mezelf ontdekt.”



Dacht je weleens: waarom doe ik dit?



,,Oh, zo vaak. De eerste week heb ik tien keer per dag mijn rugzak afgedaan en opnieuw ingepakt omdat hij zo zwaar was. Ook hadden we drie van de zes weken regen. Ik dacht: waarom vind ik dit ook alweer leuk? En niet te vergeten de pijnlijke voeten met blaren.”



Zijn er nieuwe plannen?



,,Ik wil de tocht naar Rome afmaken. En een rondje om de Mont Blanc lopen. Ik heb net een kindje gekregen, dus die gaat mee. We hebben al een rugzak gekocht waar hij in kan haha.”