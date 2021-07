Lotte (25) ging van materialist naar minimalist: ‘Leef vanuit handbagage van nog geen tien kilo’

digital nomadsWerken vanaf een tropisch eiland, met laptop én cocktail voor de grijp: nu we dankzij corona steeds meer locatie-onafhankelijk werken, zet de trend van leven als een ‘digitale nomade’ stevig door. Maar is het echt zo idyllisch als het ons, op een regenovergoten dag in Nederland, lijkt? Hoe pakken digital nomads het aan? En hoe regelen zij het financieel? Deze week: Lotte van de Ven (25), die zich door haar scoliose niet laat tegenhouden om haar geld al reizende te verdienen.

Waarom ben je gaan reizen?

,,Ik ben geboren op een boerderij. Vanuit huis kregen we mee dat het belangrijk is om een goede baan te krijgen en om goed voor jezelf te zorgen, ook financieel. Daar heb ik mijn eigen draai aan gegeven. Ik doe dingen graag op mijn manier en dat is soms anders dan anders. En ik houd van verschillende culturen ontdekken en van 25 graden of warmer, en van mooie natuur om mij heen.”

Je zegt minimalistisch te leven. Waarom?

,,Ik was altijd wel van de mooie kleding, schoenen, tassen. Maar toen ik voor mijn studie een half jaar in Kaapstad woonde, heb ik zoveel armoede gezien dat ik volgens mijn moeder 180 graden ben gedraaid. Ik herinner me daar een man op straat, gewikkeld in afvalzakken want hij had geeneens kleren, op zoek naar eten. Schokkend. Ik dacht: het leven kan meer zijn dan alleen over je eigen hachje nadenken en jezelf omhoog werken. Dus ik belde mijn vriend op en zei: ‘Schat, ik zou in december naar huis komen, maar ik ga door naar Indonesië om daar stage te lopen.’ Daar was hij niet blij mee. Ik wel.”

Waarom deed je dat?

,,Ik voelde dat ik van reizen enorm veel leerde over het leven. In Indonesië zag ik weer een andere kant van de wereld. Daar hebben veel mensen erg weinig geld maar ze zijn ook heel weinig materialistisch, ze zijn meer gericht op zorgen voor de ander. Dan kwam ik op mijn werk en had iemand twee zakjes eten mee. In Nederland denken wij: een voor ontbijt en de ander voor lunch. Maar ik kreeg er meteen een aangeboden en toen ik vroeg: ‘Wat eet jij vanmiddag dan?’ was het antwoord: ‘Geen zorgen! Dat zoek ik dan wel weer uit.’ Mooi, dat delen.”

Quote Ik belde mijn vriend op en zei: ‘Schat, ik zou in december naar huis komen, maar ik ga door naar Indonesië om daar stage te lopen’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Je besloot daarna samen met je vriend digitale nomade te worden. Hoe ging dat?

,,Terug in Nederland viel ik in een zwart gat. Ik had iets ontdekt, ik wilde met minder spullen leven en mooie herinneringen maken. Maar thuis stond het leven nog steeds in het teken van geld verdienen voor een auto, kleding, een huis. Bovendien heb ik scoliose: een rugwervelkromming. Ik ben nu twee keer geopereerd. Momenteel heb ik een beknelling die voor zenuwpijn in mijn linkerbeen zorgt. Als ik uitvalsverschijnselen krijg, word ik opnieuw geopereerd. Toen ik de dokter vroeg: ‘Hoe ziet mijn toekomst eruit? Antwoordde hij: ‘Je kunt je zorgen maken over de toekomst, maar je zorgen maken helpt niet.’ Ik laat me er in ieder geval niet door beperken en wil juist nu alles uit het leven halen wat erin zit. Dus overtuigde ik mijn vriend dat we moesten gaan reizen.”

Is reizen dan wel verstandig?

,,Ik denk altijd: het kan veel erger. Ik word wel eens teruggefloten door mensen om me heen. Zo had ik een keer een bungeejump geboekt. Toen ik dat vertelde aan mijn zus, zei ze: Dat mag dus echt niet met jouw rug. Voor de zekerheid belde ik de arts, die raadde het inderdaad af en ik deed het niet. In mijn beleving kan alles tot het tegendeel bewezen is. Ik ben nooit bang dat iets me niet lukt. Maar door die levensinstelling beleef ik geweldige dingen.”

Waar leven jullie van?

,,Ik heb een bedrijf in sociale media-marketing, met een team van drie parttime medewerkers op afstand. Mijn vriend werkt fulltime en op afstand voor een softwarebedrijf. In de afgelopen anderhalf jaar werkten we vanuit Indonesië, Turkije, Mexico, Costa Rica, Colombia en nu in de zomer weer even in Nederland. Daarna willen we naar Afrika.”

Wil je ook op reis? Of het nu naar een bestemming binnen Nederland is, binnen Europa of erbuiten, een reisverzekering is verstandig. Vergelijk aanbieders bij Independer.

En dat materialistische is er helemaal vanaf bij jou?

,,We leven vanuit onze handbagage van nog geen tien kilo aan gewicht. Zijn kleren kapot, dan laten we ze maken. We nemen altijd de goedkoopste vliegtuigstoelen en onze enige eisen aan een appartement is dat het schoon is en internet heeft. We kiezen altijd liever voor de goedkoopste optie. Maar als we graag naar een bestemming willen en het is er duur, zoals Costa Rica, dan zullen we het niet nalaten toch te gaan. Want we willen wel mooie ervaringen hebben.”

Sparen jullie?

,,In de meeste landen is het leven goedkoper dan in Nederland, dus kunnen we ook veel meer sparen dan we thuis zouden kunnen. We leggen geld apart en houden het door het te beleggen in beweging. Gewoon omdat we het over hebben. Dat we geen spaardoel hebben, zoals een auto, vroeg met pensioen gaan of een huis kopen, dat snappen veel mensen niet.”

Wat vindt jullie omgeving van jullie levenswijze?

,,In het begin kregen we steevast de vraag: ‘Wanneer komen jullie terug om een serieus leven op te bouwen?’ Maar die houding is veranderd. Onze vrienden en familie begrijpen nu dat deze levenswijze ons gelukkig maakt. Inmiddels krijgen we vooral de vraag: ‘Wanneer gaan jullie weer op reis?’”

Ook Thony (23) leeft als moderne nomade. Hij heeft geen huis meer en bijna geen bezittingen: