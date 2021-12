Maakt het uit welke eindcijfers je kiest bij de Staatsloterij-eindejaarstrekking?

Nog even en we leven in 2022, maar uiteraard is er één minuut voor de start van het nieuwe jaar nog de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Daar hoopt iedereen natuurlijk een financiële klapper te maken. Bij deze loterij mag je zelf de laatste twee cijfers van je lot kiezen, maar welke getallen kun je het beste kiezen? En hoe groot is de kans dat je het winnende lot koopt?

Bij de oudejaarstrekking is het mogelijk om een lot of half lot te kopen. Daarop staan eerst twee letters, gevolgd door vijf cijfers. Dát is de combinatie die jouw lot uniek maakt. Met ieder cijfer of getal dat je goed hebt, maak je kans op een geldbedrag, maar om de hoofdprijs te winnen moet je alle letters en cijfers goed hebben. In de juiste volgorde, uiteraard. De jackpot staat op een torenhoog bedrag van 30 miljoen euro en hij valt gegarandeerd.

Letters en cijfers

Maar hoe groot is dan de kans dat je het winnende lot koopt? En welke twee getallen kun je zelf het beste kiezen? Daar laat Casper Albers, hoogleraar Statistiek aan de Universiteit in Groningen, zich over uit. ,,De kans dat de eerste letter op je lot goed is, is 1 op 26. Omdat er 26 letters in het alfabet zitten. De kans dat je beide letters goed hebt, is daarom 1 op 676. Dat komt neer op 0,14 procent.”

En hoe zit het dan met de cijfers? ,,In principe heb je bij elk cijfers een kans van 1 op 10 dat je het goed hebt. Als je alle cijfers goed wil hebben, moet je dus een tiende vermenigvuldigen met vijf”, aldus Albert. Dat komt neer op een kans van 1 op de 100.000.

Quote Daarom is het, zodra je een lot hebt gekocht, in jouw belang dat zo min mogelijk mensen óók een lot kopen. Hoe minder loten, hoe hoger de winkans Casper Albers, hoogleraar Statistiek

Kans op de hoofdprijs

Goed, een kans van 0,14 procent op een correcte combinatie van de letters en een kans van één op de honderdduizend dat je alle cijfers goed hebt. Wat is dan de kans dat je de letters én cijfers goed hebt op jouw lot? Niet schrikken, die kans is héél klein: 1 op de 67,6 miljoen. ,,Een enorm kleine kans dus, op de jackpot dan. Gelukkig winnen mensen ook al geld als ze bijvoorbeeld alleen het laatste cijfer goed hebben, of de laatste twee, of drie, enzovoorts”, zegt Albers.

Gelukkig is er iets dat de pijn verzacht. Bij de Staatsloterij valt de jackpot namelijk gegarandeerd onder de loten die verkocht zijn. Tijdens de vorige Oudejaarstrekking werden er bijvoorbeeld ongeveer zeven miljoen loten verkocht. ,,Dat betekent dat de kans op winnen ineens een stuk groter is, namelijk 1 op 7 miljoen”, aldus Albers. ,,Daarom is het, zodra je een lot hebt gekocht, in jouw belang dat zo min mogelijk mensen óók een lot kopen. Want hoe minder loten, hoe hoger de winkans.”

Quote Zodra je iets adviseert, gaat het merendeel dat advies opvolgen, waardoor het al niet meer gunstig is Casper Albers, hoogleraar Statistiek

Eindcijfers

Welke eindcijfers brengen het meeste geld op? De Staatsloterij deelt zelf dat op eindcijfer 4 sinds 2013 de meeste prijzen zijn gevallen. Dat geldt zowel voor de Oudejaarstrekkingen als de reguliere trekkingen. Tot nu toe levert eindcijfer 3 in 2021 het meeste op.

Albers kan zich voorstellen dat mensen geneigd zijn om hun geboortejaar of geboortedag als twee eindcijfers te kiezen. ,,Geboortedagen gaan natuurlijk maar tot 31. En wat betreft geboortejaren, de meeste mensen zijn waarschijnlijk in 1950 of later geboren. Dat wil zeggen dat de getallen tussen 32 en 49 misschien het minst vaak gekozen worden”, vertelt Albers.

Wat betreft Albers is het lastig om advies te geven over het kiezen van de twee cijfers. ,,Want zodra je iets adviseert, gaat het merendeel dat advies opvolgen, waardoor het al niet meer gunstig is. Misschien is het toch het verstandigst om een computer je cijfers te laten kiezen.”

Eindcijfers staatsloterij sinds 2013 (voor alle trekkingen jaarrond)

1 € 54.979.464

2 € 100.245.050

3 € 108.283.542

4 € 170.989.079

5 € 125.802.995

6 € 114.028.186

7 € 154.045.589

8 € 80.760.294

9 € 52.052.135

0 € 37.314.238

Verstandig om mee te doen?

Is het al met al verstandig om mee te doen aan de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij? ,,De gemiddelde deelnemer verliest geld”, vertelt Albers. ,,Dat is ook de enige manier voor de loterij om financieel aantrekkelijk te zijn. Wat dat betreft is het dus duidelijk verstandig om niet mee te doen.”

Toch kan Albers zich ook wel voorstellen dat de droom en hoop op het winnen van een enorm geldbedrag leuk is. ,,Je bent er een paar tientjes aan kwijt, weet dat de verlieskans hoog is, maar je hebt toch de droom. Het kost per saldo weliswaar geld, maar een keer naar de bioscoop kost ook geld. Met een loterij heb je nog kans dat geld terug te winnen.”

Zolang mensen meespelen om plezier te beleven, vindt Albers het kopen van een lot dan ook best te verantwoorden. ,,Maar als financiële beleggingskans, is het natuurlijk niet aan te raden.”

En heeft Albers zelf een lot gekocht? “Nee, maar mijn vrouw wel. Dus wie weet.”

