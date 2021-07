Maarten: ‘Aan een winterjas geef ik eens in de vijf jaar zo’n 800 euro uit’

Aftuigen en uithuilen ‘Oran­je-fiasco kost supermark­ten tientallen miljoenen aan omzet’

28 juni De juichcape kan naar zolder, de plakplaatjes en vlaggetjes in de vuilnisbak en met z'n allen in de kroeg of op terras via een scherm naar Oranje kijken, bleef beperkt tot één wedstrijd. Sportief gezien is de uitschakeling van het Nederlands elftal een fiasco, maar hoe erg is het commercieel gezien? ‘Dit kost supermarkten tientallen miljoenen aan omzet.’