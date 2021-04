Maartje (34) kampte met een koopverslaving: ‘Ik had meerdere serviezen’

Hoewel het voor Oliemans duidelijk was, is er discussie over de term koopverslaving. ,,Het beloningscentrum dat bij alcohol en drugs een belangrijke rol speelt in het brein, treedt waarschijnlijk ook op bij iets als kopen. Maar niet in dezelfde mate”, stelt Linda Heintzbergen, manager behandelzaken bij verslavingskliniek Jellinek. Met een koopverslaving kan je dan ook niet bij de kliniek terecht. ,,Wat je de laatste jaren ziet, is dat we al heel snel iets ‘verslavend’ noemen. Heel veel spullen kopen, is niet hetzelfde als verslaafd zijn.”



,,De koopverslaving staat inderdaad niet beschreven in de DSM”, verwijst verslavingsdeskundige Peggy-Sue Figueira naar het diagnostische handboek. ,,Hierdoor is het lastig te koppelen aan een behandelplan, waardoor je niet altijd verzekerd naar een kliniek kan.”



Ze vindt dit onterecht. ,,Koopverslaving wordt niet altijd even serieus genomen, terwijl het wel degelijk een groot probleem kan zijn. En dat het beloningssysteem – zoals Jellinek stelt – bij drank en drugs een belangrijkere rol speelt, daar ben ik het niet helemaal mee eens.” Bovendien ziet Figueira de problematiek die het gedrag met zich mee kan brengen. Meerdere keren behandelde ze zelf iemand met een koopverslaving.



Een bijkomend probleem: het is over het algemeen minder zichtbaar dan een drank- of drugsverslaving. ,,Dat zie je meestal uiteindelijk aan iemands uiterlijk. Iemand die een koopverslaving heeft, ziet er vaak normaal uit. Het is een verslaving die je gemakkelijk kunt verstoppen.”