Marcel (53) was journalist, maar de natuur riep: nu boert hij en brouwt hij bier

Hoe begon hij aan zo’n ommezwaai en gigantisch project en vooral: hoe bekostigt hij dat? ,,Ik heb de mazzel dat mij akkers werden gegund; die pacht ik. Het heeft me allemaal zo’n 30.000 euro gekost terwijl ik nauwelijks inkomen had. Voor een deel komt het uit subsidies om beleidsdoelstellingen te halen, in het kader van stikstof, CO2-vastlegging, natuurinclusieve landbouw én biodiversiteit, zoals het terugbrengen van bedreigde akkerkruiden. Het is allemaal onderdeel van mijn verhaal. Maar geen vetpot.”



Op een gegeven moment ging het goed mis. Subsidies waren niet voldoende of kwamen te laat binnen. ,,Ik ben leningen aangegaan om door te kunnen gaan. Dat zorgde voor spanningen in mijn huwelijk. Uiteindelijk raakte ik ons huis kwijt, en de overwaarde ging op aan achterstallige betalingen. Nu bijna twee jaar geleden kon ik weer vanaf nul beginnen en was ik gescheiden.”



Hij zat er flink doorheen. ,,Het was dubbel. Tegen mijn scheiding aan leek het goed te komen, maar toen ook mijn hele project onderuit ging, was ik echt alles kwijt. Maar op datzelfde moment dacht ik ook: ik ben zo ver gekomen, ik moet dit opnieuw kunnen optuigen. En dat is me gelukt. Ik heb zo’n heilig geloof dat het goed is wat ik doe. Ook iedereen die ik spreek, beschouwt het als inspirerend. Het grijpt allemaal in elkaar; het kan wel: de natuur en landbouw in balans brengen. Maar het had een hoge prijs.”



In het afgelopen jaar is er veel voor hem veranderd. ,,Het gaat me steeds makkelijker af, er komen steeds meer akkers naar mij toe, nu ook in de Betuwe, met kleigrond. Daar staat een pruimenboomgaard met 550 bomen van achttien unieke en drie zeer zeldzame soorten. Die hebben we op het nippertje van het rooien gered. Een idyllische plek waar we ook streekproducten kunnen maken.” Dit project heeft hij PruimGeluk gedoopt, een variatie op de naam van zijn andere project: GraanGeluk. Hij kan niet alles zelf doen, vertelt hij. ,,Ik delegeer PruimGeluk, want voor mij als GraanGeluk is het nu al veel te veel. Maar ik ben trots dat dit allemaal op mijn pad komt.”