Maria (48): ‘Voor 50.000 euro kochten we een appartement, 100 meter van het strand’

Bulgarije is niet echt een typisch vakantieland, toch?

,,Het is onder Nederlanders niet zo bekend, maar Britten, Duitsers en Scandinaviërs hebben het allang ontdekt. Bulgarije is vergelijkbaar met Griekenland. De stranden zijn heerlijk, geen kiezelstrand of zee-egels, en je hebt er prachtige natuur met hoge bergen en watervallen. Doordat het niet bekend is, is Bulgarije vrij goedkoop. Voor 10 euro per persoon kun je uit eten met voor-, hoofd- en nagerecht inclusief bier en wijn.”



Hoeveel geven jullie meestal uit aan vakantie?

,,Dat verschilt per reis. Op een cruise is het ongeveer 100 euro per persoon per dag. Wintersport is echt een dure vakantie, dan geven we 4000 euro per week uit voor ons gezin. Voor Bulgarije zitten de kosten in de vluchten, die zijn 70 tot 150 euro per persoon retour, afhankelijk van de periode. Daarnaast geven we 20 euro per persoon per dag uit aan eten in restaurants. Als we naar een vakantiepark in Nederland gaan doe ik zuiniger en kook ik vaker zelf.”



,,Mijn man en ik hebben een goed salaris en wij geven vakantie prioriteit. We hebben geen dure hobby’s, vakantie is onze dure hobby. We hadden een duurder huis kunnen kopen, maar ik geef liever geld uit aan lekker leven.”