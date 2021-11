Marieke heeft een talent voor miskopen: ‘Ik ben stronteigenwijs’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Marieke* (31). Ze is treinmachinist, woont samen met haar man, twee kinderen en een hond in Ankeveen en heeft een talent voor miskopen.

Wat was je meest recente miskoop?

,,Een stofzuiger. Na vijftien jaar trouwe dienst begon onze oude stofzuiger vlammen te spuwen. Ik wilde er per se weer een. Mijn man zei dat het merk niet meer zo goed bekend stond. Ik hield voet bij stuk: ik wilde hetzelfde merk. Dat ding kostte bijna 450 euro.

Na drie maanden brak al een van de twee voetstukken af. ‘Gebruikersschade’, was het oordeel, ‘Je hebt waarschijnlijk te hard tegen de muur gestoten.’ Maar ik ging gewoon een bocht om en dat ding lag eraf. Garantie geven ze alleen op het motorische gedeelte. Een nieuwe voet kost veel geld en dat ding zuigt niet eens goed. Sta ik nog uit pure armoe met een rubberen borstel de hondenharen van de trap halen.”

Quote Met kerst kregen we zijn eigen auto te leen, niet te doen zo klein, de kerstboom paste er niet eens in Marieke

Wat was je duurste miskoop?

,,Een auto. In het half jaar dat we hem hadden, hebben we er drie keer in kunnen rijden, verder stond hij bij de garage. Ons eerste ritje was naar mijn ouders. Mijn vader is automonteur in ruste, dus die wilde hem zien. Halverwege stonden we al op de vluchtstrook. Toen mijn vader hem zag, wist hij meteen wat er mis was: de auto was omgebouwd met een lpg-tank waar hij helemaal niet voor gemaakt was. Ik gaf de verkoper de mogelijkheid om het op te lossen. Met kerst kregen we zijn eigen auto te leen, niet te doen zo klein, de kerstboom paste er niet eens in. Uiteindelijk mochten we voor 1000 euro een vergelijkbare auto van hem uitzoeken, maar we hebben gekozen voor geld terug. Die grap heeft ons in totaal 9000 euro gekost.”

Had je hem niet beter samen met je vader kunnen uitzoeken?

,,Dat is precies wat hij zei. Maar ja, ik ben stronteigenwijs.”

Wat was je pijnlijkste miskoop?

,,Ik was een jaar of 17 toen ik van mijn beste vriendin een oude scooter kon overnemen. Hij was al klokje rond geweest op de teller maar ik was jong, zat op de technische school als één van drie meisjes en wilde erbij horen. Samen met mijn vader heb ik dat ding helemaal opgeknapt. Hij reed als een zonnetje, nooit was er wat mee. Maar toch wilde ik een nieuwe. Ik verkocht hem en binnen drie maanden had ik die nieuwe total loss gereden. Ik had die oude nooit weg moeten doen, met die nieuwe was altijd iets mis. ‘Vroeger maakten ze alles beter, heb ik toch gezegd?’ was de reactie van mijn vader. Die miskoop is me het meest bijgebleven.”

Volledig scherm Marieke. © privé foto

Toch ben je daarna alleen maar meer miskopen gaan doen.

,,Inderdaad. Ook met kleine dingen. Beautyproducten bijvoorbeeld. Dan is er iets nieuws, ik koop het, gebruik het twee keer en dan nooit meer. Het is een valkuil. Ik zie een trui en moet hem hebben. Binnen no time is het een slobbertrui die ik alleen als pyjama kan dragen omdat de kwaliteit gewoon slecht bleek. Of peperdure laarzen die ik amper droeg, omdat sneakers veel praktischer zijn.”

Is het omdat je eigenwijs bent?

,,Mijn man zou nu heel hard ‘ja’ roepen. Als ik iets wil, dan wil ik het. Zoals met die stofzuiger: mijn man leest zich in. Ik denk alleen maar: het oude merk was goed dus dat is wat ik wil. En dan houd ik voet bij stuk. En achteraf denk ik: Waarom denk ik niet beter na?”

Ga je het nog leren?

,,Het mooie van ouder worden is dat je groeit, maar op dit punt ben ik nog niet oud en wijs. Ik heb wel tegen mijn man gezegd dat hij nu een stofzuiger mag uitzoeken. Het maakt mij niet meer uit. Dan maar eentje met stofzuigerzak.”

* De volledige naam van Marieke is bij de redactie bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: