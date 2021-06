Marisca (35) geniet in eigen land van low-budget-uitjes: ‘Zak krentenbollen mee’

Waar let je op bij de uitjes?

,,Ik zet alleen uitjes in de lijst waarvan de entreeprijs voor een volwassene onder de 13,50 euro ligt. En ik let op parkeerkosten. Als de entree goedkoop is maar je moet flink betalen voor parkeren, is het niet low budget. Het is veel uitzoekwerk, maar fantastisch om te doen.”



Wat is een favoriet uitje?

,,Het meest verrassende was museum Bevrijdende Vleugels in Best, een museum over de bevrijding. Ze hadden allerlei voertuigen en we kregen een rondleiding van een bevlogen vrijwilliger. Mijn zoon - toen acht - kon zijn interesse snel verliezen, maar hij hing aan de lippen van deze man. Hij heeft het er nu nóg over. Een andere favoriet is de gratis belevenisboerderij Schieveen bij Rotterdam. Er is een natuurspeeltuin en kinderen kunnen spelen met de dieren en het water. Een heerlijk dagje weg.”



Het zijn uitjes voor kinderen, wat vind jij er zelf leuk aan?

,,Vooral de lol die je samen hebt. Op zo’n belevenisboerderij loop je met z’n allen over een bruggetje en val ik bijna in het water. Mijn kinderen vinden dat geweldig. Ik zie ze genieten en doe zelf mee. En ik vind het terras ook leuk haha.”



Hoe zoek je uitjes in je eigen buurt?

,,Een open deur, maar vraag anderen. Ik heb de leukste tips gekregen van moeders op het schoolplein. Daarnaast kun je op Instagram zoeken op de hashtag van jouw woonplaats, dan vind je van alles. En vergeet de oldskool folder niet. Die liggen bijvoorbeeld bij de VVV en bij ons vind je ze ook bij de lokale kaasboerderij. Daar staan veel uitjes in.”