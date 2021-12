Marjoleine vertrok naar Oostenrijk: ‘Salarissen liggen hier lager, maar het leven is goedkoper’

Waarom ben je tegendraads geworden?

Marjoleine: ,,Als kind had ik het zwaar: ik was te dik, had rood haar en sproeten, ik stotterde en droeg een bril met jampotglazen. Ik was de aangewezen persoon om erg gepest te worden op school. Op mijn 16de wilde ik dan ook niet meer naar school. Prima, zei mijn moeder, maar dan wél werken. Ik kreeg een baantje en op mijn 21ste een huurhuisje in Amsterdam-Noord. Naast werken deed en durfde ik weinig, ik groeide tot bijna 145 kilo.”

Hoe veranderde dat?

,,Vanaf mijn zestiende ging ik bij een koor, ik bleek mooi te kunnen zingen. De dirigent liet mij een solo doen. Dat was het eerste moment dat ik besefte dat ik meer kon dan ik dacht. De echte grote verandering kwam toen ik achter in de twintig was. Ik zocht een vaste baan en in een krantje zag ik een advertentie voor de administratie bij de personeelsafdeling van de gemeente. Daar reageerde ik op en werd aangenomen. Voor het eerst had ik een echte baan met een bijbehorend goed salaris. Ik ging me focussen op mijn werk, volgde cursussen, was niet meer bang om fouten te maken op mijn werk. En met behulp van een maagverkleiningsoperatie viel ik 65 kilo af.”

Opeens had je meer geld dan je ooit had gedacht. Wat deed je ermee? Nieuwe garderobe aanschaffen?

,,Jazeker. Maar verder was ik niet van de uitspattingen. Ik heb als eerste van mijn hele familie een appartement kunnen kopen. Ik heb, omdat ik zoveel afgevallen was, een reconstructieve bodylift gedaan. Ik heb mijn motorrijbewijs gehaald. En ik ging daten.”

Vond je de liefde?

,,Ruim zeven jaar geleden ontmoette ik Daniel. Ik had mezelf aangemeld bij een datingsite en een week voordat mijn abonnement afliep, kreeg ik zijn berichtje. Hij reed ook motor. Een half jaar later gingen we samen op de motor op vakantie in Oostenrijk. Later nam hij me ook mee op skivakantie naar Oostenrijk. Ik werd verliefd op de sneeuw en was verkocht.”

Waarom besloten jullie daar te gaan wonen?

,,We kwamen thuis na een motortrip toen wij de pensioenpapieren op de deurmat vonden. Waar doen we het eigenlijk voor? Dat vroegen we ons hardop af. Inmiddels was ik adviseur werving en selectie maar ik zat alleen maar achter twee computerschermen. Daniel maakte zo’n 60 uur in de week als kraanmachinist, we zagen elkaar hooguit een keer in het weekend. Dat moest anders.”

Hoe pakten jullie het aan?

,,Ik gaf ons maximaal drie jaar om te onderzoeken of het financieel haalbaar was. Drie maanden later hadden we ons huisje online gevonden, in een prachtig natuurgebied in Karinthië. Naar aanleiding van ons businessplan: de verhuur van de ruimte onder en boven ons, kregen we in Oostenrijk een klein hypotheekje. Met de overwaarde van ons huis, een ton, konden we het kopen. Om kosten te besparen hebben we het zelf verbouwd. Nu verhuren we twee appartementen en wonen we zelf op 65 vierkante meter.”

Maar je werkt daar ook?

,,We wilden ook onderdeel worden van de Oostenrijkse cultuur. Dus ben ik bedrijfsleider van een bekend hotel in het dorp en Daniel werkt op de piste.”

Kunnen jullie goed rondkomen?

,,We zijn hier op 13 januari 2020 naartoe gekomen, uiteraard gooit corona roet in het eten. Ik heb moeten schoonmaken en in de keuken van een restaurant moeten werken om rond te kunnen komen.”

Twijfel je wel eens aan de stap?

,,We wisten dat de salarissen hier veel lager liggen. En de boodschappen duurder zijn. Toch is het leven goedkoper, door de huizenprijzen, lagere belastingen en ook ziektekosten zitten in je salaris, dus dat scheelt eigen risico en 160 euro zorgpremie per maand. We komen nu met veel minder geld rond en uiteraard is het spannend, want wanneer die pandemie over is, weet niemand.”

