Marktplaats, Vinted, Catawiki: waar verkoop je je oude meuk?

Barbara Barendse (45) uit Den Haag, blogger op mamameteenblog.nl, is druk met de voorbereidingen om naar Suriname te verhuizen met haar gezin. ,,We gaan ons huis verhuren en hebben een berg aan spullen uitgezocht: weggeven, weggooien of verkopen. Veel spullen kunnen makkelijk een tweede leven krijgen en het is goed voor het milieu om te recyclen. Het is opvallend hoeveel een mens verzamelt. Ik heb veel verkocht, via verschillende platforms.’’