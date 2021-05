Marlou (28) en haar vriend slapen op vakantie in hun bestelbusje: ‘Beetje behelpen’

Hoe gaat dat praktisch, zonder stromend water of keuken?

,,Een zak krentenbollen blijft lang goed haha. Maar we haalden ontbijt bij de plaatselijke bakker en boodschappen in de supermarkt. We hebben geen water, dus de zee was de douche. Voor mijn haar nam ik droogshampoo mee. Naar het toilet deden we bij de strandtent en anders met de klep open tussen de bosjes. Het is een beetje behelpen.”



Doen jullie het vaker?

,,We gingen op vakantie naar Italië en daar hebben we ook vier nachten in het busje geslapen. Bijvoorbeeld op de heenweg in Duitsland, want we hadden weinig zin om voor die paar uur slapen een hotel te boeken. In Italië zelf sliepen we soms een nacht in de bus. Door één overnachting uit te sparen, konden we de nacht erna exclusiever overnachten. En komende zomer willen we met het busje langs de Belgische kust als dat kan.”



Wat is er zo leuk aan?

,,Het is lekker avontuurlijk. Ik hou ervan om af en toe iets geks te doen. Mensen in mijn omgeving reageerden: wát gaan jullie doen? Meen je dit serieus? Maar ik hou van buiten zijn en kan best inleveren op luxe. De eerste keer dat ik vroeg opstond, de zee zag en de zeelucht rook, was bijzonder. Ik kon meteen de duinen in wandelen. Het is zó rustig in de ochtend.”



Valt het ook weleens tegen?

,,Haha ja, toen we in Duitsland sliepen was het eigenlijk te koud voor het busje. We hebben onze winterjassen over de dekens gelegd. We lagen in de kou en dachten: misschien moeten we dit niet nog een keer doen, of met een betere voorbereiding. Mijn vriend is ook net te lang voor het busje. Ik slaap meestal prima, maar voor hem is het krap. We maken nu de grap dat we een langer busje moeten kopen.”



Kan iedereen dit doen?

,,Het is een goedkope manier om op vakantie te gaan. Het is niet veel duurder dan thuis, wij gaven het geld vooral uit aan eten buiten de deur. Voor een paar dagen in Nederland waren we 200 euro kwijt. Maar je moet niet veel waarde hechten aan luxe. Als je per se wilt douchen, zou ik dit niet aanraden haha.”