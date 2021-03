Massaal bezwaar ondernemers tegen WOZ-waarde bedrijfspanden: ‘Veel te hoog in coronatijd’

Hoeveel ben jij als huizenbe­zit­ter dit jaar kwijt aan gemeente­lij­ke lasten?

5 maart Huizenbezitters in Capelle aan den IJssel zijn in de regio het minst kwijt aan gemeentelijke lasten. Een gemiddeld huishouden dat bestaat uit twee of meer personen is ruim 651 euro kwijt. In Albrandswaard moeten bewoners flink de knip trekken, 1030 euro.