Maureen (43) heeft tien bankrekeningen: ‘Ik bespaar omdat ik overzicht heb’

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze week is dat ondernemer Maureen Veurman (43).

Waarom bespaar je zoveel?

Maureen: ,,Ik ben ondernemer dus ik bouw alleen pensioen op door te beleggen. En ik wil mijn huis snel aflossen door af en toe grotere bedragen te storten. Daarnaast is een buffer belangrijk voor me. Nu gaat het goed maar je weet nooit hoe het over een tijdje is.”

Quote De artsen vertelden mij dat ik mogelijk op mijn 30ste in een rolstoel zou zitten. Een regelmatig leven zou het beste voor mij zijn. Dus dat deden we Maureen Veurman

Toch was je buffer op een gegeven moment op. Hoe kwam dat?

,,Mijn ex en ik waren samen sinds we 19 waren. Ik hoorde in die tijd ook dat ik fibromyalgie had, een vorm van reuma. De artsen vertelden mij dat ik mogelijk op mijn 30ste in een rolstoel zou zitten. Een regelmatig leven zou het beste voor mij zijn. Dus dat deden we. We hadden allebei een goede baan, we gooiden ons geld op één hoop en kregen twee zoons.

Toen op mijn 30ste die rolstoel er niet was, vroeg een collega mij: ‘Wat ga jij nu van je leven maken?’ Opeens zag ik toekomst. Ik wilde leuke dingen doen, ging studeren, besloot dat ik ondernemer wilde worden en zegde mijn goedbetaalde baan op. Ik ging overal met 200 kilometer per uur in terwijl ik mijn ex daar niet in meenam. Hij vond dat rustige leven ook wel prima. We gingen scheiden.”

Inkomsten per maand: 5000 euro

Leeft met: helft van de week twee zonen, 18 en 14 jaar

Woont in: Enkhuizen Uitgaven per maand:

Wonen: 1900 euro

Verzekeringen: 250 euro

Boodschappen: 450 euro

Sporten: 75 euro

Kleding: 150 euro

Vervoer: 150 euro

Horeca: 225 euro

Sparen: 1500 euro

Beleggen: 300 euro

Was het de scheiding die het je financieel moeilijk maakte?

,,Ik kreeg het krap omdat ik net mijn baan had opgezegd toen wij uit elkaar gingen. Ik had wel een bedrag meegekregen maar ik zat nog in de fase van uitzoeken wat voor eigen bedrijf ik wilde, hoe ik klanten kon werven. Als je geen inkomsten hebt, is een buffer snel op.

Hoe veranderde je leven?

,,Van een prachtig huis ging ik naar een bouwval. Overal zat schimmel, het lekte vreselijk. Soms moest ik 50 euro aan mijn ouders vragen voor boodschappen. Dat vond ik het pijnlijkst, zo was ik niet opgevoed. Maar ik wist: als ik het aan vrienden ga vragen, zeggen mijn ouders helemaal: waar ben jij mee bezig? Achteraf denk ik wel dat ik ‘rock bottom’ moest gaan om te komen waar ik nu ben.”

Hoe hebben je zoons die financieel moeilijke periode ervaren?

,,Het zijn superlieve kinderen die vooral doorhadden dat mama heel erg haar best deed. Ik vond het voor hen het ergste en zij voor mij. Gelukkig zijn ze nooit iets tekort gekomen.”

Quote Ik heb 5 bankreke­nin­gen: een voor alle rekeningen, een voor boodschap­pen, een voor vrije tijd, een voor onvoorzie­ne uitgaven en een spaarreke­ning

Hoe heb jij je er financieel uitgewerkt?

,,Door heel hard te werken. En als je niet kunt rondkomen, ga je goed zoeken naar wat je eraan kunt doen. Zo stuitte ik op de ‘profit’ manier: een methode waarbij je verschillende bankrekeningen hebt. Ik heb er 5 privé en 5 zakelijk: een voor alle rekeningen, een voor boodschappen, een voor vrije tijd, een voor onvoorziene uitgaven en een spaarrekening.”

Maar een bankrekening kost toch ook geld?

,,Die twee euro per maand is niets in vergelijking met wat je op deze manier bespaart omdat je overzicht hebt. Daarnaast heb ik een Excelsheet met uitgaven en inkomsten die ik goed bijhoud. Kwartaal- en jaaruitgaven heb ik hierin omgerekend naar maandelijkse uitgaven.”

Quote Ik leerde dat het hen echt niet uitmaakt of je huis er picobello uitziet of niet Maureen Veurman

Inmiddels sta jij er veel beter voor. Hoe heeft deze ervaring je veranderd?

,,Ik werk in crisiscommunicatie. Door deze ervaring weet ik als geen ander dat er altijd een kans is, hoe erg de situatie ook lijkt. Dat kan ik anderen nu meegeven. En ik bedoel het niet egoïstisch maar wat ik nu heb, is allemaal van mij en van mijn jongens. Dat vind ik fijn.”

Ik ben ook veel meer tevreden met wat ik heb. Met mijn ex leefde ik het perfecte plaatje: mooi huis, leuk stel, lieve kinderen, dure spullen. Toen ik net gescheiden was, durfde ik niet eens vrienden uit te nodigen. Maar ik leerde dat het hen echt niet uitmaakt of je huis er picobello uitziet of niet. Zij vinden het genoeg als er een fles wijn opengetrokken wordt en er een pot eten op tafel staat. Samen eten en gezelligheid.”

Waar ben je trots op?

,,Na vijf jaar in die bouwval kon ik mijn huis laten verbouwen. Ik heb een fijne spaarrekening en heb zakelijk twee mensen in dienst. Maar het meest trots ben ik natuurlijk op mijn zoons die opgroeien als mooie, zelfstandige mannen.”

