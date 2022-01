Meer mensen kiezen voor alleen een basisverzekering, zonder aanvullende pakketten

Tot en met 31 december was het mogelijk om je oude zorgverzekering op te zeggen. Hoeveel mensen dat deden is nog onduidelijk, maar grote vergelijkingssites kunnen al wel de eerste trends schetsen: mensen die overstapten van zorgverzekering kozen vaker voor een vrijwillig verhoogd eigen risico, namen minder aanvullende verzekeringen en sloten vaker een polis af bij een goedkoper label in plaats van het hoofdmerk, zien Independer en Poliswijzer.nl.

Daarmee lijkt het voor veel overstappers interessant om zo voordelig mogelijk uit te zijn. Ben Woldring, van Poliswijzer.nl, onderschrijft dat: ,,Mensen zijn bezig met besparen. Juist in deze tijd waar veel zaken duurder worden, kijken we hoe we kunnen besparen op zaken die goed te overzien zijn. Daar is dit een onderdeel van”, zegt hij.

Quote Het past in de trend dat mensen nog prijsbewus­ter zijn geworden Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer

Maximaal eigen risico

Bij Independer sloot 29,6 procent van de overstappers een verzekering af met een maximaal vrijwillig eigen risico van 885 euro. Bij Poliswijzer.nl was dat 32,4 procent, 42 procent meer dan twee jaar geleden. Wettelijk is het eigen risico voor 2022 vastgesteld op 385 euro, maar dat is met maximaal 500 euro te verhogen. Daar staat vaak een premiekorting tegenover die bij sommige verzekeraars kan oplopen tot meer dan 250 euro. Daarmee is het financiële risico dat je loopt eigenlijk ‘maar’ 250 euro. Zeker voor mensen die weinig gebruik maken van zorg een interessante optie.

,,We wisten van tevoren niet zo goed wat we konden verwachten met het eigen risico”, zegt Bas Knopperts, zorgexpert bij Independer. ,,Er was ook een mogelijkheid dat mensen door corona voorzichtiger zijn geworden, omdat je niet weet of je corona krijgt, hoe ernstig het is en of je naar het ziekenhuis moet, maar dat zien we niet terug in de hoogte van het eigen risico. Het past wel, samen met het feit dat er minder aanvullende verzekeringen werden afgesloten, in de trend dat mensen nog prijsbewuster zijn geworden.”

Bij Independer sloot 61,9 procent alleen een basisverzekering af, zonder aanvullende pakketten. Dat is ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Ook Poliswijzer.nl zag een daling. Tegelijkertijd zagen beide vergelijkers een stijging van het aantal polissen bij goedkopere labels in plaats van de hoofdmerken. ,,Ze bieden vaak scherpe premies en goede dekkingsvoorwaarden die aansluiten bij de zorgbehoeftes”, zegt Woldring. Wel zitten er verschillen in de dienstverlening, en moet je voor contact bijvoorbeeld appen in plaats van bellen.

Quote Voor een jongere met een studie­beurs zijn die paar tientjes belangrij­ker dan voor iemand met een hoger inkomen Wim Groot, zorgeconoom aan de Universiteit van Maastricht

Aantal overstappers veranderde nauwelijks

Het grootste aantal overstappers doet dat in de laatste dagen voor de jaarwisseling. Bij Independer stapten in het laatste uur nog ruim 2600 mensen over. Het totaal aantal overstappers in Nederland, is nog onduidelijk. Afgelopen jaar maakten 6,5 procent van de verzekerden een switch, blijkt uit gegevens van zorgdatabureau Vektis.

Al jaren schommelt het aantal overstappers tussen de 6 en 7 procent. Dat lijkt niet zo veel, maar heeft voor verzekeraars best invloed, zei Wim Groot, zorgeconoom aan de Universiteit van Maastricht eerder tegen deze site. ,,Als je bedenkt dat het over 1,1 miljoen mensen gaat, is het een behoorlijk aantal.”

De grootste groep verzekerden is trouw aan hun verzekeraar, gaf Groot aan. Maar er is ook een groep die regelmatig veranderd en steeds op zoek is naar de goedkoopste polis. ,,Dat zijn vooral jongeren. Die hebben minder te besteden dan ouderen en zijn gevoeliger voor de prijs. Voor een jongere met een studiebeurs zijn die paar tientjes belangrijker dan voor iemand met een hoger inkomen.”

