Meerderheid mbo-docenten ziet financiële problemen bij hun studenten

Meer dan de helft (64 procent) van de docenten burgerschap op het mbo ziet studenten met financiële problemen in de klas. In de vier grote steden is dat zelfs 82 procent. Slechts 16 procent vindt dat studenten van 18 jaar voldoende in staat zijn om financiële keuzes te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam. In totaal werden 180 docenten burgerschap ondervraagd. Bijna iedereen (97 procent) vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan financiële vaardigheden. ,,Er moet meer aandacht komen voor het leren omgaan met geld op het mbo. Gelukkig delen we dit besef van urgentie met de docenten”, zegt Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken.

,,Onderwijs is bedoeld om kinderen en jongeren klaar te stomen voor hun latere leven. Op mbo's is dat soms lastig, omdat ze bezig zijn met een beroepsopleiding. Tegelijkertijd worden veel van hen juist ook zzp’er: kapper, timmerman of installateur, en zij zullen in dat opzicht misschien zelfs meer dan een werknemer geconfronteerd worden met financiële zaken”, aldus Simonse. Het leren van financiële vaardigheden hoeft niet per se in de vorm van een vak, zo stelt hij, maar kan ook onderdeel zijn van wat er allemaal speelt op school.

Quote Vanaf je 18de moet je een heleboel. Dingen die voorheen niet hoefden Olaf Simonse, hoofd van Wijzer in geldzaken

Verleidingen

,,Vanaf je 18de moet je een heleboel”, zegt Simonse. ,,Dingen die voorheen niet hoefden. Een eigen zorgverzekering, zorgtoeslag aanvragen, je bent verantwoordelijk voor boetes en andere kosten die je maakt, schulden. Er komt dan veel op je af.” Bovendien liggen er verleidingen op de loer. ,,Op een gegeven moment krijgen jongeren die gaan werken een maandelijks salaris en dat is best wel moeilijk om mee om te gaan. Je hebt dan ineens een hele hoop geld ter beschikking.”

,,Dat gaat vaak goed, totdat er iets naars gebeurt. Een ongeluk met een auto en geen goede verzekering. Een kapotte koelkast, maar geen buffer om een nieuwe te kopen. Veel jongeren zijn op die leeftijd nog bezig met het hier en nu en denken nog te weinig na over de lange termijn”, aldus Simonse. ,,Terwijl een buffertje een enorm verschil kan maken in of je wel of niet in de problemen komt.”

18 jaar

Het is een leeftijd waarop er veel zaken veranderen. Wat moet je regelen als je op kamers gaat? En hoe zit het met alle verzekeringen die ouders ooit hebben afgesloten? Independer heeft alle informatie en tips over verzekeringen op een rijtje gezet. Dat herkent Deveney Undetiwan (28). Ze is peer-educator bij het landelijk programma MoneyWays, dat als doel heeft jongeren te onderwijzen in geldzaken en financiële problemen bespreekbaar te maken. ,,Sparen lukte mij vroeger niet zo goed. Ik dacht vooral aan de korte termijn, wilde gelukkig zijn en ik vond het moeilijk om risico's in te schatten. Ik vind het nu belangrijk om daar met andere jongeren over te praten en ze tips te geven over hoe je daarmee moet omgaan.”

Weinig zelfvertrouwen

Undetiwan moest naar eigen zeggen fouten leren maken. ,,Ik ben niet financieel opgevoed, heb weinig van mijn ouders meegekregen en dat zie ik bij veel andere jongeren ook. Mijn grootste valkuil was shoppen. Ik had weinig zelfvertrouwen en als ik nieuwe kleding aan had, kreeg ik daar complimenten over. Ik wilde erbij horen en daarnaast werd ik beïnvloed door mijn persoonlijke situatie. Een aankoop zorgde ervoor dat ik even blij was.”

Bijkomende verleiding? Het online kopen op afbetaling, waar veel jongeren gebruik van maken. Undetiwan: ,,Je vergeet te betalen, of kunt dat niet meer, en dan heb je een schuld, paar euro erbij omdat je te laat was en dat loopt op.” Het belangrijkste advies dat ze jongeren met financiële problemen meegeeft, is praten. Dat hoeft niet per se met familie of vrienden, maar kan ook met een mentor of docent op school, zo stelt ze. ,,Zoek iemand tegen wie je jouw problemen kunt vertellen.”

,,Daarnaast is het heel belangrijk om een overzicht te hebben, bijvoorbeeld een begroting, waarop je kunt zien hoe inkomsten en uitgaven er eigenlijk uitzien en waar je eventueel op kunt besparen. Dat leren we jongeren ook tijdens onze gastlessen", aldus Undetiwan.



