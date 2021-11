Meeste zorgpremies gaan omhoog: met deze tips kun je misschien toch goedkoper uit zijn

Waarschijnlijk heb je inmiddels bericht gehad van je zorgverzekeraar over de te betalen premie van volgend jaar. De meeste premies van de basisverzekeringen gaan in 2022 omhoog, gemiddeld met 47,55 euro per jaar. Waar kun je op letten als je wilt besparen op je zorgverzekering?

Eerst het goede nieuws: waar experts aanvankelijk bang waren dat de premie door de coronacrisis flink omhoog zou gaan, blijkt dat mee te vallen. ,,De extra kosten van corona worden deels gecompenseerd door uitgestelde zorg. Ook zijn de coronakosten deels gecompenseerd door de overheid waardoor ze voor de verzekeraars meevallen”, zegt Bas Knopperts, zorgexpert bij vergelijkingssite Independer.

Maar tussen verschillende verzekeringen, zit soms een behoorlijk prijsverschil. Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt doordat het klantcontact bij een minder bekend merk helemaal online plaatsvindt. Dat premieverschil tussen die merken kan op jaarbasis flink oplopen”, aldus Knopperts. Ook de Consumentenbond onderschrijft dat op haar website: ‘Als je het geen probleem vindt om je zaken online te regelen, kun je nog nagaan of de verzekeraar een goedkopere internetpolis heeft.’

Besparen op je verzekering

Voor de mensen die spaargeld hebben: een simpele manier om een paar tientjes te besparen is door je zorgverzekering in één keer voor een heel jaar te betalen. Dan krijg je vaak korting. Bij de meeste verzekeraars is dat 1 procent. Dat zijn weliswaar geen extreme kortingen, maar het is toch mooi meegenomen. Dit is op dit moment extra aantrekkelijk omdat de rente op spaargeld laag is.

Een andere manier om te besparen: het verhogen van je eigen risico. Verwacht je lage zorgkosten, dan kan het lonen om je eigen risico omhoog bij te stellen. Standaard is het 385 euro per jaar, maar dat bedrag kan vrijwillig verhoogd worden met maximaal 500 euro. Je kunt op je premie gemiddeld tussen de 15 en 20 euro per maand besparen als je voor een maximaal eigen risico van 885 euro gaat. Maar dat moet je alleen doen als je dat eigen risico ook kunt betalen en echt achter de hand hebt, adviseert de Consumentenbond op haar website. Voor het geval dat.

Ook slim om eens te bestuderen: een collectieve verzekering is niet altijd lonend. Dat bleek vorige maand uit de Monitor Zorgverzekeringen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Of een collectieve polis goedkoper is dan een individuele polis, is vooral afhankelijk van de zorgbehoefte. ,,De NZa adviseert consumenten om vooral naar de inhoud van polissen te kijken en deze met elkaar te vergelijken op verschillende vergelijkingssites. En niet (uitsluitend) naar de prijs te kijken”, aldus een woordvoerder.

Vooral jongeren stappen over

Nu de premies bekend zijn, kunnen consumenten tot 31 december hun huidige zorgverzekering opzeggen, voor 1 februari moet je een nieuwe afgesloten hebben. Afgelopen jaar maakten 6,5 procent van de verzekerden een switch, blijkt uit gegevens van zorgdatabureau Vektis. Al jaren schommelt het aantal overstappers tussen de 6 en 7 procent. Dat lijkt niet zo veel, maar heeft voor verzekeraars best invloed, zegt Wim Groot, zorgeconoom aan de Universiteit van Maastricht. ,,Als je bedenkt dat het over 1,1 miljoen mensen gaat, is het een behoorlijk aantal.”

De grootste groep verzekerden is trouw aan hun verzekeraar, zegt Groot. Maar er is ook een groep die regelmatig verandert en steeds op zoek is naar de goedkoopste polis. ,,Dat zijn vooral jongeren. Die hebben minder te besteden dan ouderen en zijn gevoeliger voor de prijs. Voor een jongere met een studiebeurs zijn die paar tientjes belangrijker dan voor iemand met een hoger inkomen.”

