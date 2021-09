Melanie (38) had een maandomzet van 30.000 euro, maar hield er financieel niets aan over

Ben je altijd tegendraads geweest?

Melanie: ,,Lang deed ik het precies zoals het hoorde. Ik had een relatie van twaalf jaar, werkte van negen tot vijf bij de bank als hypotheekadviseur. Dat is tien jaar geleden veranderd. Opeens dacht ik: ik heb alles wat ik wil, maar ik ben niet gelukkig. Wat is dit?”

Wat deed je toen?

,,Ik heb mijn relatie uitgemaakt, mijn baan opgezegd en ben in mijn eentje naar Cambodja gegaan. Daar gaf ik les in een weeshuis. Dat was mijn manier om terug te gaan naar mijn basis, om antwoorden te krijgen op vragen als: wie ben ik nou? Wat wil ik eigenlijk?”

Quote Toen ik terugkwam, wilde ik in eerste instantie de wereld redden, ik heb daar zoveel armoede gezien. Maar je wil ook verdienen Melanie Haaksma

Wat nam je van die ervaring mee?

,,Toen ik terugkwam, wilde ik in eerste instantie de wereld redden, ik heb daar zoveel armoede gezien. Maar je wilt ook verdienen. Dus besloot ik wel te gaan werken maar dan voortaan alleen werk waar ik gelukkig van word.”



Hoe pakte je dat aan?

,,In mijn handbalteam zat een vrouw die er net zo over dacht. Zonder doel voor ogen lieten we een naam registreren bij de Kamer van Koophandel. Het was 2010, er was nog geen sociale media, dus maakten we een site met daarop plaatjes van alles wat we leuk vonden, van styling, fotografie, mode. Ik heb altijd een bijbaantje gehad in de mode omdat ik daar interesse in heb, zij deed visual merchandise bij de Bijenkorf, meer grafisch dus. We gingen gewoon op ons gevoel af, kijken waar dit terecht zou komen.”

De tekst gaat verder na de foto.



Volledig scherm Melanie Haaksma © Eva Zoë

Hoe ontwikkelde zich dat?

,,We hadden zo’n eigen stijl dat mensen al snel naar ons toekwamen: kunnen jullie mijn bruiloft stylen? Ontwerpen jullie ook logo’s? Willen jullie ons eten fotograferen? We pakten gewoon alles aan wat op ons pad kwam.”



Hoe deed je dat financieel?

,,We hadden allebei onze spaarcentjes in die site gestopt en ik werkte daarnaast in een modewinkel. Maar al snel begonnen we echt te knallen.”

Vaste lasten

Ook door al je spaargeld heen? Bijna iedereen heeft de mogelijkheid geld te besparen. En elk tientje dat je maandelijks minder hoeft uit te geven aan je verzekeringen of hypotheek, is mooi meegenomen. Wil je aan de slag? Independer vertelt hoe je kunt besparen op je vaste lasten.

Vertel.

,,Er was in die tijd veel leegstand in Delft. We fietsten door de stad, keken om ons heen en dachten: wat als we voor een maand een pandje huren om spulletjes te verkopen? De makelaars zeiden: daar willen de pandeigenaren niets van weten. Dus wij belden die eigenaren zelf: ze vonden het hartstikke leuk. We begonnen te pop-uppen. Zelf sieraden maken, kochten op een beurs in Madrid een tassenmerk in. Twee weken na de opening moesten we dicht, omdat we volledig waren uitverkocht.”

Quote We besloten het zakelijker aan te pakken. Het was allemaal super leuk maar je moet ook de huur kunnen betalen Melanie Haaksma

Vervolgens gingen jullie naar eigen zeggen naar een maandomzet van 30.000 euro. Hoe dan?

,,We besloten het zakelijker aan te pakken. Het was allemaal super leuk maar je moet ook de huur kunnen betalen. En er gebeurde opeens een boel narigheid: het modebedrijf waar ik werkte ging failliet, mijn zakenpartner en ik waren tegelijkertijd zwanger en verloren allebei ons ongeboren kindje, mijn moeder overleed. Alsof de grond onder onze voeten werd weggeslagen.

Toen we een pand zagen dat leeg kwam te staan dachten we: we gaan ervoor. We zochten een investeerder, maakte een plan voor een shop in shop, waarbij leuke kleine ondernemers een plank in onze winkel konden huren en begonnen een echte winkel. We tekenden een huurcontract voor vijf jaar dus we begonnen met beste een dikke schuld. Maar na al die ellende dachten we: als we het nu niet doen, dan doen we het nooit. En zekerheid bestaat niet.”

Quote Nachten hebben we er over nagedacht maar na vijf jaar besloten we ons huurcon­tract niet te verlengen Melanie Haaksma

Was het een goede keuze?

,,We gingen zo hard. Na een jaar verdubbelde onze omzet. Achter in de winkel runden we ons creatieve kantoor dat ook maar doorgroeide, met mega klanten als Elite Modellook. We groeiden naar een team van acht man personeel. Dan verandert alles. Dan ben je een bedrijf aan het runnen. Zeven dagen per week, allebei moeder van kleine kindjes. Wat nu? Stel geld was geen issue, wat willen we dan? Niet meer die winkel, was ons antwoord. Nachten hebben we er over nagedacht maar na vijf jaar besloten we ons huurcontract niet te verlengen. We hebben nog wel ons creatief kantoor, maar verder is het de komende tijd uitkijken naar nieuwe uitdagingen.”

Wat hebben jullie eraan over gehouden?

,,Financieel niets. We hebben met het personeel ontzettend veel leuke dingen gedaan en zijn naar te gekke beurzen gegaan. Maar zakelijk hebben we steken laten vallen. We leerden dat alleen je goed voelen niet goed genoeg is. Aan de andere kant hebben we bewezen dat als jij ergens in gelooft en je focust erop, dat het dan lukt. En hoe.”

Wat is nu je doel?

,,De studio loopt, maar voor mezelf wil ik een basis van inkomen gaan genereren, ik weet nog niet hoe, maar ik ga geld meer prioriteit in mijn leven geven. Balans is zo’n rotwoord, maar dat is wel waar het alles om draait.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.