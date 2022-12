Mensen hamsteren massaal medicijnen bij de apotheek: ‘Soms staat er buiten een rij’

oproep Wat zijn jouw vragen bij het kiezen van een nieuwe zorgverze­ke­ring?

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat je nog maar even de tijd hebt om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Heb jij vragen over je aanvullende verzekering, het verhogen van je eigen risico of het overstappen van zorgverzekeraar? Stuur je vragen naar ons op.

15 december