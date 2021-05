Meriam (43) stopte 75.000 euro in opleidingen: ‘Je kunt geld niet meenemen in je graf’

Ze kwam erachter dat marketing en sales in haar rugzakje ontbraken. ,,Ik had al wat opleidingen gedaan van een paar duizend euro, maar toen ik een marketingopleiding van 25.000 euro wilde gaan doen, had ik slapeloze nachten. Maar het was de beste opleiding op het gebied van high end-coaching, en ik was erachter gekomen dat dat was wat ik wilde.”



,,‘High end’-ondernemen betekent eigenlijk: kiezen voor betere klanten tegen hogere prijzen en daar een specifiek aanbod op ontwikkelen. Geen uurtje factuurtje, maar het beste werk neerzetten voor de beste prijs. Maar: wat een geld! Ik sprak met iedereen: zou jij het doen? Wat heeft het jou opgeleverd? Maar je kan het doodanalyseren. Durf je? Dát is de vraag.”



Ze had veel aan de steun van haar partner: ,,Mijn man is een heel relaxed type. Hij stelde me twee vragen: Kun je er echt van leren? En: maakt het je blij? Zo ja, doe het dan gewoon. Je kunt je geld niet meenemen in je graf. Dat hielp me de knoop door te hakken.”



Ze wist niet wat er ging gebeuren maar wilde het geld binnen drie maanden hebben terugverdiend. Uiteindelijk lukte het haar in drie en een halve maand. ,,Bepaalde momenten dacht ik: waar ben ik aan begonnen? Dan voelde ik me weer een kleuter, en dacht: deze lesstof ga ik nooit snappen. Heel ongemakkelijk. Het is zoveel makkelijker toe te geven aan je verlangen naar veiligheid. Maar je moet door. En op het moment dat je zo’n investering doet, gebeurt er ook iets anders. Je stijgt in waarde. Ik voelde me anders. Groter. Heel grappig. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat je slaagt. Binnen een jaar had ik 2,5 ton verdiend doordat ik die opleiding had aangedurfd.”