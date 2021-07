Met drie andere gezinnen huurt Tessa (43) om het jaar een Frans huis: ‘Prachtig chateau met zwembad’

Gaan jullie nog op andere vakanties?

,,In de kortere vakanties gaan we weleens naar het huisje van mijn schoonouders in Friesland. Zo kunnen we familie zien. Dat scheelt ook qua vakantiekosten, want we betalen alleen reiskosten en wat onkosten. Verder kamperen we graag. Meestal in Frankrijk, maar we zijn ook in Zweden en Denemarken geweest. We gaan op de bonnefooi met een auto en een tent. Dat gaat eigenlijk altijd goed, maar we hebben één keer in de auto op een camperplaats moeten slapen, omdat alle campings vol waren. Dat was een avontuur, maar niet voor herhaling vatbaar.”



,,Het liefst kamperen we op middelgrote campings. Met iets van water in de buurt, nooit met een animatieteam. Voor een tentplaats met elektriciteit betalen we voor vier personen 30 à 40 euro per nacht. Mijn man kookt graag, dus meestal doen we boodschappen en eten we bij de tent: een stuk vlees of vis van de barbecue, of brood met salade en kaasjes. We eten soms een plat du jour tussen de middag, maar zelf koken scheelt in je budget.”



En uitgaven aan uitjes?

,,We trekken vooral de natuur in. En als onze jongens zich vervelen, gaan we geocachen (buitensport waarbij je met een gps-ontvanger of telefoon een ‘cache’ - verstopplaats - moet vinden, red.). Een wandeling wordt dan ineens een speurtocht, je komt op de leukste plekken en het is nog gratis ook. In Denemarken zijn we naar Legoland geweest en in Frankrijk gaan we naar een klimpark of bunker. Die entree is rond de 15 euro per persoon.”



Spaar je voor vakanties?

,,Niet per se, maar toen we drie jaar geleden op een lange reis door Azië gingen, hebben we daar zo’n vijf jaar flink voor gespaard. We deden genoeg leuke dingen, maar gingen bewust met ons geld om en boekten bijvoorbeeld geen korte vakanties tussendoor. Uiteindelijk spaarden we zo’n 30.000 euro voor die reis.”