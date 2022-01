Michèle: 'Ik vond de airfryer erg goedkoop, maar er stond een geloofwaardig verhaal bij’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Michèle Kosterman uit Zwolle, die een nieuwe airfryer dacht te scoren voor een prikkie.

,,Ik gebruik het platform niet vaak, maar die airfryer stond al een tijdje op mijn verlanglijstje”, vertelt Michèle Kosterman uit Zwolle. Nieuw vond ze ‘m wat duur, maar na even speuren trof ze een advertentie die haar aandacht trok: een nieuw exemplaar met een vraagprijs van maar 50 euro, minder dan de helft van de winkelprijs. En dat ook nog eens in haar eigen woonplaats, dus ze kon hem zo ophalen.

Quote Toen ze wat laat reageerde schreef ze nog: ‘Sorry, ik ben zo druk met de kinderen dat ik je berichtje vergat.’ Dat schept toch vertrouwen Michèle Kosterman uit Zwolle

Een geloofwaardig verhaal

Te mooi om waar te zijn? ,,Ik vond het inderdaad wel erg goedkoop, maar er stond een geloofwaardig verhaal bij dat de verkoper hem voor kerst had gekregen en zelf al had, dus het ding stond te verstoffen.” Ook het profiel van de verkoper lijkt betrouwbaar: ,,Ze bood verschillende spullen aan en was al meerdere jaren actief op het platform.” Michèle besluit dus een berichtje te sturen.

Het gesprek via de chat loopt voorspoedig. ,,Het leek me een aardige vrouw. Toen ze wat laat reageerde schreef ze nog: ‘Sorry, ik ben zo druk met de kinderen dat ik je berichtje vergat.’ Dat schept toch vertrouwen.” Michèle vroeg om het adres en kreeg een huis in een doodnormale Vinexwijk doorgestuurd. ,,Dus ik schreef: ik kom graag langs, als het bevalt betaal ik meteen en neem ik ‘m mee. Dat vond de verkoopster prima.”

Quote Ik zei, ik kom voor de airfryer. Hij had geen idee waar ik het over had Michèle Kosterman uit Zwolle

Waarschuwing van Marktplaats

Toen kreeg ze opeens een waarschuwing van Marktplaats: de airfryer was aangemerkt als ‘verdachte advertentie’. ,,Dat vond ik raar, zeker omdat we al zoveel contact hadden gehad. De advertentie was door Marktplaats geblokkeerd, dus ik kon ook niet meer om opheldering vragen aan de verkoper.” Michèle overlegt met haar man: ze zijn het erover eens dat het geen kwaad kan gewoon naar het adres te rijden, volgens afspraak.

Dus stapt ze met 50 euro op zak in de auto. Voor de zekerheid stuurt ze haar man nog een berichtje met het adres voordat ze uitstapt. En dan belt ze aan. Een man doet open met een vragend gezicht. ,,Ik zei, ik kom voor de airfryer. Hij had geen idee waar ik het over had.” De ‘verkoper’ bleek een verkeerd adres te hebben opgegeven.

De dagen erna houdt ze Marktplaats in de gaten en valt haar op dat exact dezelfde advertentie nog tientallen keren verschijnt onder verschillende accountnamen en in verschillende plaatsen. ,,Het leek een groots opgezet plan te zijn. Waarom begrijp ik niet, want er is mij nooit gevraagd geld over te maken. Wat heeft iemand er nou aan dat ik naar het verkeerde adres rijd?”

Quote Het geven van zo’n waarschu­wing doen we nooit zomaar Maaike Veeling, woordvoerder Marktplaats

Ongemak veroorzaken

Woordvoerder Maaike Veeling van Marktplaats kan op die laatste vraag geen antwoord geven, maar vertelt wel dat dit soort nepadvertenties een groot probleem is op het platform. ,,We zien dat de daders steeds creatiever en slimmer worden. Soms willen ze simpelweg ongemak veroorzaken – zoals hier misschien het geval was – soms willen ze echt oplichten.” Wat ook het motief van de ‘verkoper’ is geweest, Veeling drukt kopers op het hart het serieus te nemen als Marktplaats een advertentie als verdacht aanmerkt. ,,Het geven van zo’n waarschuwing doen we nooit zomaar.”

