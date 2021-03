Vraag: Mijn broer (50) krijgt krap een tientje zakgeld per week van zijn vrouw. Mijn vader geeft hem elke week wat extra voor sigaretten en bier. 1) Mijn broer is een slapjanus onder de plak bij zijn vrouw. 2) Mijn schoonzus is een knieperd. 3) Mijn vader maakt stiefdochters want... 4) ...mijn broer rookt de erfenis van mijn zus en mij op. Wat moeten we hiermee?