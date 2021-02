Minimumloon naar 14 euro of zo houden? Dit willen de partijen uit de Tweede Kamer

Vrekken­krant-oprichter Hanneke van Veen (76) leeft nog steeds zuinig: ‘Douche koud en in het donker’

15 februari De coronacrisis duurt al bijna een jaar. Voor veel Nederlanders brengt dat financiële zorgen met zich mee en is consuminderen geen luxe maar een must. De term raakte in zwang dankzij de Vrekkenkrant, in 1992 opgericht door Hanneke van Veen en haar man Rob van Eeden. Zij weet als geen ander hoe je meer doet met minder.