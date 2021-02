Minke (36) maakte van besparen haar hobby: ‘Korting scoren geeft enorme kick’

SuperbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Minke van Kuijen (36), ‘Gierige Gerda’ voor intimi, voor wie zuinig leven een uit de hand gelopen hobby is.

Minke van Kuijen (36)

Leeft met: Partner

Woont in: Helmond

Maandelijks inkomen: 500 - 1000 euro van haar werk als zelfstandig online content creator



Uitgaven per maand

Huisvesting: 0 euro

Energie: 55 euro

Abonnementen: 62,50 euro

Boodschappen: 200 euro

Sparen: Wisselend

Studie/onderwijs: 0 euro

Sporten: 0 euro

Horeca, uitstapjes en entertainment: 15 euro

Kleding: 10 euro

Vakanties: 0 euro

Je geeft aan dat je wisselend spaart. Dat lijkt bijzonder voor iemand die op de cent nauwkeurig leeft. Hoe zit dat?

,,Een half jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Omdat ik nu een wisselend inkomen heb, moet ik in sparen nog mijn draai vinden. Ik heb wel een aantal kleine spaardoelen, dingen zoals volgend jaar met onze verjaardagen weer uit eten, bepaalde aankopen en het opbouwen van een buffer.”

Hoe ben je aan de bijnaam Gierige Gerda gekomen?

,,Zo noemen mijn vrienden me inderdaad. Ik heb die naam overgenomen voor mijn website en Instagram, waar ik over mijn besparende levensstijl blog. Toen mijn vorige relatie vijf jaar geleden strandde, kwam ik alleen te wonen, op een plek waar het niet makkelijk is om te besparen op vaste lasten. Dan maar de boodschappen aanpakken, dacht ik. Op televisie had je Extreme Couponing, een serie over Amerikaanse vrouwen die met kortingsbonnen supermarkten leegkopen voor weinig. Dat wil ik ook, dacht ik. Dus ben ik extreem gaan besparen en deals gaan najagen.”

Hoezo woon jij gratis?

,,Mijn partner kon een huis kopen en ik ben bij hem ingetrokken (ze hoeft niet mee te betalen aan de hypotheek, red.). Dat betekende dat ik mijn administratieve baan kon opzeggen en als online content creator voor mezelf kon beginnen.”

Hoe verdelen jullie de lasten?

,,Ik betaal alle boodschappen, mijn persoonlijke rekeningen en de helft van de vaste lasten. Zodra ik meer ga verdienen, gaan we daar nieuwe afspraken over maken.”

Je doet supergoedkoop boodschappen, zeker voor twee personen. Wat is je geheim?

,,Ten eerste heb ik verschillende bankrekeningen voor alles, een voor leuke dingen, een voor boodschappen: allemaal aparte potjes. En ik houd mijn boodschappen bij in een Excel-sheet, en ook hoeveel korting ik krijg. Dat vind ik leuk om bij te houden.”

,,Daarnaast heb ik sinds ik begon met besparen een enorme voorraad opgebouwd van producten voor 75 procent minder dan de normale prijs. Ik kan er echt nog jaren mee voort. Een hoop kreeg ik gratis, door ‘cashbacks’: daarmee kun je door de kassabon in te leveren je geld voor een product terugkrijgen. En verder combineer ik acties en superkortingen en koop ik alleen producten voor de beste deal.”

,,Die voorraad bestaat uit alles wat ik dagelijks gebruik, zowel (houdbare) etenswaren als verzorgings- en huishoudproducten. Dus wasmiddel, wc-papier, deo, spaghetti, rijst, koffie en wijn.”

Kun je een voorbeeld noemen van je zuinigheid?

,,Neem wasmiddel: voor vloeibaar reken ik niet meer dan 6 cent per wasbeurt en dan gebruik ik ook nog eens slechts de helft van de aanbevolen hoeveelheid op de fles. Voor pods hanteer ik een limiet van 10 cent en voor wasverzachter betaal ik maximaal 15 cent per wasbeurt, want duurdere ruiken nu eenmaal lekkerder.”

Het is fantastisch dat je zo kunt besparen, maar dan ben je toch de hele tijd aan het rekenen?

,,Dat vind ik juist leuk. Het is een uit de hand gelopen hobby. Kortingen jagen geeft mij een enorme kick. En mijn partner is ook erg blij met mij. Hij heeft inmiddels een goede baan maar geeft nu aan boodschappen minder uit dan toen hij nog studeerde.”

Quote Als ik trek heb in chocola, dan kijk ik niet naar de prijs, want dan moet het gewoon goed zijn Minke van Kuijen (36)

En waar koop je kleding voor 10 euro per maand?

,,Bij de kringloop of tweedehands. Soms kan het ook meer zijn, dit is wat ik vorig jaar uitgaf aan kleding. Dat heeft ook met duurzaamheid te maken. Net als eten weggooien, dat vind ik niet alleen erg vanwege het geld, maar ook vanwege het milieu.”

Aan vakantie geef je niets uit. Gaan jullie nooit weg of reis je gratis?

,,Wij zijn geen fan van vakantie. Gelukkig zijn we allebei ontzettende huismussen, blij op ons eigen plekje.”

Zijn er uitgaven waar je echt geld voor over hebt om van te genieten?

,,Als ik trek heb in chocola, dan kijk ik niet naar de prijs, want dan moet het gewoon goed zijn. En nee, dan kan ik niet altijd wachten tot er een aanbieding is. En als de horeca op een gegeven moment weer opengaat, dan ga ik liever naar een goed restaurant dan naar McDonalds. Daar heb ik echt wel geld voor over.”

Denk je dat je altijd zo fanatiek zal blijven besparen?

,,Waarschijnlijk wel. Als mijn inkomen stijgt, zal ik zaken deels aanpassen. Maar een ding weet ik zeker: ik zal nooit van mijn leven de volle prijs voor tandpasta betalen.”

Besparen is handig, maar wat is eigenlijk een goed idee voor je spaargeld, nu de rente zo laag is? Kijk daarover de video hieronder: